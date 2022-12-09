Осужденный экс-министр имущества Антон Бекин обзавелся долей на территории нацпарка

Бывший министр имущественных отношений Самарской области Антон Бекин вошел в состав ООО "Дионис". Компания распоряжается участком на территории национального парка "Самарская Лука". По формальным сообщениям, там собирались строить коттеджный поселок.

Согласно данным ИАС Seldon.Basis, Антон Бекин стал совладельцем ООО "Дионис" со 2 сентября 2022 года. Ранее он занимал пост министра.

Напомним, министерство имущественных отношений Бекин покинул со скандалом - его обвинили по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, Бекин распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях, выявленных в ГУП "Стройконтроль". Нарушения касались использования чиновниками в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской.

"Один Land Cruiser 200 использовали Гришин, который на тот момент занимал должность министра строительства, и члены его семьи, - рассказывал, например, оперативник ФСБ в суде. - Land Cruiser 150 использовал Крикуненко, он тогда занимал должность заместителя Гришина".

Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников - иногда до 50 тыс. руб. в месяц. Сотрудники ФСБ также узнали, что катер, имевшийся в ГУП для проверок работ по берегоукреплению, использовали члены семей бывших vip-персон региона. Ущерб бюджету составил, предположительно, 8,9 млн рублей. В итоге Бекина приговорили к условному сроку.

Компания "Дионис", в которую недавно вошел Бекин, арендовала земельный участок на территории национального парка "Самарская Лука". Согласно решению Арбитражного суда Самарской области от 2009 года, договор аренды был заключен на законных основаниях. Суд также постановил обязать управление Федеральной кадастровой службы по Самарской области произвести госрегистрацию договора о предоставлении в аренду земельных участков. Позже сообщалось, что в январе 2012 г. чиновники добивались решения о расторжении договора аренды земельного участка площадью 14790 кв. м в нацпарке на берегу протоки Воложка с ООО "Дионис".

Как сообщает источник Волга Ньюс, дома на территории нацпарка могут по факту не являться частью турбаз или не сдаваться в аренду.

"По закону нельзя построить личный дом в национальном парке. А арендовать участок под турбазу можно. Таким образом, дома, оформленные на разные турбазы в нацпарке, могут быть просто чьими-то домами. А приобретение доли турбазы по факту может быть приобретением себе дома в национальном парке", - говорит один из бывших владельцев такого дома.

Напомним, в Самарской области с. Рождествено и некоторые другие территории уже пытались вывести из состава национального парка, но федеральным властям не понравилась эта идея.

Интересно, что, по одной из версий, именно такого рода участки и дома могли стать причиной заказного нападения на главу управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева. Впрочем, эта версия не была подтверждена официально, хотя предполагаемые исполнители выслушали приговор.