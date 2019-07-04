Бывшего главу минимущества региона просят наказать условно

Прокуратура запросила в суде наказание для бывшего врио министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина.

"Мы просили назначить ему наказание в два с половиной года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями на полтора года", — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков.

Напомним, Антона Бекина обвиняют по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, он распорядился удалить из материалов проверки данные о нарушениях, выявленных в ГУП "Стройконтроль".

Нарушения касались использования в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской (уже покинула должность, в последнее время работала в Крыму). Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников — иногда до 50 тыс. руб. в месяц.

Ущерб бюджету региона составил, предположительно, 8,9 млн рублей.

В 2015 г. в "Стройконтроль" пришли с проверкой ревизоры из минимущества. Руководителя ГУП Андрея Голубцова вызвали "на ковер". После этого он попытался прекратить предоставлять имущество сотрудникам минстроя.

"Министерство строительства пообещало ему решить вопрос с проводимой проверкой, — сообщал ранее представитель силовых структур. — Гришин (экс-министр строительства Алексей Гришин - прим. ВН), Крикуненко (экс-замминистра строителоьства Андрей Крикуненко - прим. ВН), Усанова (экс-заместитель министра строительства Елена Усанова - прим. ВН) звонили Бекину, занимавшему тогда пост и. о. министра имущества региона с просьбой прекратить проверку и не документировать нарушение использования имущества, закрепленного за "Стройконтролем".

По данным ФСБ, Бекин исключил нарушения из акта проверки.

В апреле суд приговорил Голубцова к двум годам лишения свободы условно.