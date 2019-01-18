Светлана Моравская о деле экс-замминистра: по ресторанам на служебной машине я не ездила!

В пятницу, 18 января, суд допросил этапированную из Крыма чиновницу по делу уже бывшего местного чиновника Антона Бекина.

Перед судом Октябрьского района Самары предстал теперь уже бывший врио министра имущественных отношений Самарской области (до мая 2015 г. был первым заместителем министра) Антон Бекин. Его обвиняют по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как рассказала Волга Ньюс помощник прокурора Октябрьского района Снежанна Карташова, по версии следствия, Бекин распорядился удалить из материалов проверки нарушения, выявленные в ГУП "Стройконтроль". А нарушения эти касались использования в личных целях машин, находившихся на балансе организации, теперь уже бывшим руководством министерства строительства и директором ГКУ "Управление капитального строительства" Светланой Моравской (уже покинула должность, в последнее время работала в Крыму). Кроме того, из денег ГУП оплачивалась телефонная связь чиновников — иногда до 50 тыс. руб. в месяц.

Напомним, ущерб бюджету региона, предположительно, составил 8,9 млн рублей. В 2015 г. в "Стройконтроль" пришли с проверкой ревизоры из минимущества. Руководителя ГУП Андрея Голубцова вызвали "на ковер". После этого он попытался прекратить предоставлять имущество сотрудникам минстроя.

"Министерство строительства пообещало ему решить вопрос с проводимой проверкой, — сообщал ранее представитель силовых структур. — Гришин, Крикуненко, Усанова звонили Бекину, занимавшему тогда пост и. о. министра имущества региона с просьбой прекратить проверку и не документировать нарушение использования имущества, закрепленного за "Стройконтролем".

По данным ФСБ, Бекин исключил из акта проверки нарушения.

18 января в суде были исследованы ныне рассекреченные материалы. А кроме того, суд допросил доставленную под конвоем Светлану Моравскую.

"Я была директором УКС с октября 2014 г. по 2016 год, — рассказала она. — Ездила на Toyota. Мне эту машину дали как служебную — ей же пользовался мой предшественник. Возил меня водитель. Я узнала, что машина была на балансе ГУП "Стройконтроль", когда началось расследование…"

Моравская дала похожие показания и относительно служебной сим-карты.

"А вообще это было странно, что за УКС — организацией, которая должна выезжать по объектам, не было закреплено ни одной машины, — говорит Моравская. — Вот и использовалась машина ГУП. В рабочих целях. А на природу и по ресторанам я на ней не ездила!"

Впрочем, следствие уверено: как раз в личных целях и использовали дорогие авто бюджетного предприятия. Из бюджетных же денег оплачивался и бензин. В этом уверены и некоторые свидетели по делу. Точку же в нем должен поставить суд.