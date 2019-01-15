Экс-главу УКС Самарской области Моравскую оставили под стражей до 18 марта

Во вторник, 15 января, Октябрьский районный суд Самары продлил арест до 18 марта 2019 г. бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской, сообщили в суде.

Моравскую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По версии правоохранителей, в рамках госконтракта по берегоукреплению у с. Рождествено подозреваемая приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года.