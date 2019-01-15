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Суды Происшествия

Экс-главу УКС Самарской области Моравскую оставили под стражей до 18 марта

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 января, Октябрьский районный суд Самары продлил арест до 18 марта 2019 г. бывшей главе Управления капитального строительства Самарской области Светлане Моравской, сообщили в суде.

Моравскую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

По версии правоохранителей, в рамках госконтракта по берегоукреплению у с. Рождествено подозреваемая приняла и оплатила работы ООО "С.И.Т.И.", хотя подрядчик сознательно использовал более дешевый материал. Работы по берегоукреплению велись с 2015 по 2017 год.

Моравская оставила пост директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" в августе 2016 года.

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