Суд вынес приговор экс-руководителю ГУП "Стройконтроль" Голубцову

Во вторник, 2 апреля, суд Ленинского района Самары огласил обвинительный приговор бывшему руководителю ГУП "Стройконтроль" Андрею Голубцову.

Голубцова приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, сообщили в суде Ленинского района.

Напомним, ранее представитель УФСБ по Самарской области в суде рассказал, что в 2015 г. он получил информацию о преступлениях в ГУП Самарской области "Стройконтроль". Речь шла о передаче в пользование частным лицам имущества региона (автомобилей, катера), а также об оплате бюджетными деньгами мобильной связи.

"Имущество эксплуатировалось руководящим составом министерства строительства Самарской области и ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", являвшегося заказчиком работ ГУП "Стройконтроль", — рассказал оперативник в суде.

По данным силовиков, речь идет о шести дорогих машинах.

"Один Land Cruiser 200 использовали Гришин, который на тот момент занимал должность министра строительства, и члены его семьи, — вспоминает оперативник. — Land Cruiser 150 использовал Крикуненко, он тогда занимал должность заместителя Гришина".

По данным ФСБ, еще одним Land Cruiser 200 пользовалась Моравская, являвшаяся директором ГКУ "Управление капитального строительства".

Остальные машины, по версии ФСБ, тоже были в личном использовании у сотрудников минстроя. В частности, на одной, считают оперативники, ездила Елена Усанова, когда-то занимавшая должность замминистра.

Кроме того, однажды один из автомобилей попал в крупное ДТП — ремонтировали его за счет "Стройконтроля".

Все эксплуататоры госмашин с административным буквенным кодом "ААР" получали еще и оплату сотовой связи из бюджета. По данным ФСБ, они распоряжались sim-картами, зарегистрированными в "Стройконтроле". "Наибольший "вклад" — у Крикуненко: на две его sim-карты тратилось до 50 тыс. руб. в месяц", — сообщил суду оперативник ФСБ.

Силовики узнали и другое. Катер, имевшийся в ГУП для проверок работ по берегоукреплению, использовали члены семей бывших вип-персон региона, их возили водители, работавшие в ГУП. Оперативник ФСБ упомянул в суде в связи с этим и семью бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Голубцов утверждал, что совершенно не собирался признавать вину, а вообще-то уверен, что поступал правильно — ведь чиновники ездили на машинах по служебным делам и сим-карты использовали только для служебных разговоров (следствие доказывало обратное).

Но в то же время Голубцов заявлял, что пытался прекратить пользование телефонной связью и машинами за счет бюджета. Правда, не довел задуманное до конца, потому что "Крикуненко угрожал увольнением, даже говорил "вылетишь как пробка".





