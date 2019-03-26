Экс-руководителю ГУП "Стройконтроль" Голубцову запросили реальное лишение свободы

В суде Ленинского района Самары 26 марта прошли прения по делу бывшего руководителя ГУП "Стройконтроль" (исполнял обязанности директора) Андрея Голубцова.

Прокуратура просит отправить в наказание за злоупотребление должностными полномочиями Голубцова на два года в колонию общего режима.

Голубцов говорит — ни в чем не виноват. Он просит оправдательного решения суда.

Напомним, ранее представитель УФСБ по Самарской области в суде рассказал, что в 2015 г. он получил информацию о преступлениях в ГУП Самарской области "Стройконтроль". Речь шла о передаче в пользование частным лицам имущества региона (автомобилей, катера), а также об оплате бюджетными деньгами мобильной связи.

"Имущество эксплуатировалось руководящим составом министерства строительства Самарской области и ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", являвшегося заказчиком работ ГУП "Стройконтроль", — рассказал оперативник в суде.

По данным силовиков, речь идет о шести дорогих машинах.

"Один Land Cruiser 200 использовали Гришин, который на тот момент занимал должность министра строительства, и члены его семьи, — вспоминает оперативник. — Land Cruiser 150 использовал Крикуненко, он тогда занимал должность заместителя Гришина".

По данным ФСБ, еще одним Land Cruiser 200 пользовалась Моравская, являвшаяся директором ГКУ "Управление капитального строительства".

Остальные машины, по версии ФСБ, тоже были в личном использовании у сотрудников минстроя. В частности, на одной, считают оперативники, ездила Елена Усанова, когда-то занимавшая должность замминистра.

Кроме того, однажды один из автомобилей попал в крупное ДТП — ремонт также проводили за счет "Стройконтроля".

Все эксплуататоры госмашин с административным буквенным кодом "ААР" получали еще и оплату сотовой связи из бюджета. По данным ФСБ, они распоряжались sim-картами, зарегистрированными в "Стройконтроле". "Наибольший "вклад" — у Крикуненко: на две его sim-карты тратилось до 50 тыс. руб. в месяц", — сообщил суду оперативник ФСБ.

Силовики узнали и другое. Катер, имевшийся в ГУП для проверок работ по берегоукреплению, использовали члены семей бывших вип-персон региона, их возили водители, работавшие в ГУП. Оперативник ФСБ упомянул в суде в этой связи и семью бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

26 марта Голубцову пришлось объяснять суду почему он сначала признавал вину по делу, но, как закончилось судебное следствие, от всего открестился и вину не признает.

"Я доверял сотруднику ФСБ, который меня опрашивал и составлял показания, — заявил Голубцов в суде. — А он мне заявил, что так принято — написать, что признаю вину, а потом можно добавить комментарии".

Голубцов также говорит, что был растерян, потому что за ним "приехали в семь утра и увезли на допрос". Он также утверждает, что совершенно не собирался признавать вину, а вообще-то уверен, что поступал правильно — ведь чиновники ездили на машинах по служебным делам и сим-карты использовали только для служебных разговоров (следствие доказывало обратное).

Но в то же время Голубцов заявляет, что пытался прекратить пользование телефонной связью и машинами за счет бюджета. Правда, не довел задуманное до конца, потому что "Крикуненко угрожал увольнением даже говорил "вылетишь как пробка".

Гособвинитель Нина Диденко на это заметила, что Голубцов мог не нарушать закон, а просто уволиться.

С Голубцова гособвинение также хочет взыскать половину от насчитанного ущерба (8,9 млн рублей). Дело в том, что ГУП отдавал бюджету половину заработанных денег.