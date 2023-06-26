Экс-директора художественной школы из Самарской области осудили за подлог

Отрадненский городской суд вынес приговор экс-директору художественной школы. Женщину обвиняли в служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, директор под предлогом выплаты зарплаты работникам украла бюджетные средства — 340 тыс. рублей. Эти деньги администрация города выделила для оплаты труда трех педагогов. При этом руководитель школы также совершила подлог документов о трудовой деятельности этих сотрудников.
Суд назначил экс-директору штрафа 390 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...