Экс-директора художественной школы из Самарской области осудили за подлог

Отрадненский городской суд вынес приговор экс-директору художественной школы. Женщину обвиняли в служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, директор под предлогом выплаты зарплаты работникам украла бюджетные средства — 340 тыс. рублей. Эти деньги администрация города выделила для оплаты труда трех педагогов. При этом руководитель школы также совершила подлог документов о трудовой деятельности этих сотрудников.

Суд назначил экс-директору штрафа 390 тыс. рублей.