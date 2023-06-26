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Суды Происшествия

Экс-директора художественной школы из Самарской области осудили за подлог

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отрадненский городской суд вынес приговор экс-директору художественной школы. Женщину обвиняли в служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, директор под предлогом выплаты зарплаты работникам украла бюджетные средства — 340 тыс. рублей. Эти деньги администрация города выделила для оплаты труда трех педагогов. При этом руководитель школы также совершила подлог документов о трудовой деятельности этих сотрудников.

Суд назначил экс-директору штрафа 390 тыс. рублей.

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