Житель Самарской области зарубил топором бывшую жену и получил девять лет колонии

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает региональная прокуратура.
15 ноября 2022 г. у него произошел конфликт с экс-супругой. Мужчина зарубил жертву топором. Женщина скончалась на месте.
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
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