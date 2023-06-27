Житель Самарской области зарубил топором бывшую жену и получил девять лет колонии

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает региональная прокуратура.

15 ноября 2022 г. у него произошел конфликт с экс-супругой. Мужчина зарубил жертву топором. Женщина скончалась на месте.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.