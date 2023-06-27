Мужчина из Самарской области отправится в колонию на 19 лет за убийство двоих соседей

Самарский областной суд признал жителя с. Ягодное Ставропольского района виновным в двойном убийстве и покушении на кражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
1 августа 2022 г. он пришел к соседу, чтобы отдать долг. Сосед взял деньги, но упрекнул должника из-за задержки. В результате начался конфликт, во время которого обвиняемый нанес потерпевшему более 40 ударов ножом. После этого, чтобы скрыть преступление, он убил еще и жену соседа. Женщина получила 22 удара ножом. Жертвы скончались на месте.
Уходя с места преступления, забрал из дома убитых мобильники и планшет общей стоимостью 29,3 тыс. руб., а также банковские карты, с которых позже снял часть денег.
Суд приговорил убийцу к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал компенсацию морального вреда — 3 млн руб. в интересах сына погибших.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...