В Отрадном и трех районах губернии зафиксирована массовая гибель пчел

В Отрадном, селах Кинель-Черкасского, Борского и Хворостянского районов зафиксирована массовая гибель пчел, сообщает vestnikotradnogo.ru. Пострадали 6 тыс. пчелосемей.

Пчеловоды высказали версию, что причиной гибели могла стать обработка полей пестицидами, о которой их вовремя не проинформировали.

В управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям изданию ответили, что обследовали земельные участки, на которых, по информации пчеловодов, проводились работы по обработке посевов пестицидами. В ходе обследования были отобраны пробы почвы и зеленой массы и направлены в Самарский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ" для исследования на остаточное количество пестицидов. По результатам исследования отобранных проб Управлением будет принято процессуальное решение. А исследование самих пчел - это полномочия ветеринарной службы Самарской области.

По словам руководителя муниципального учреждения "Экология города Отрадного" Виктора Черкасова, 20 июня состоялось видеоконференция заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при правительстве Самарской области под председательством главы регионального минсельхоза Николая Абашина. В работе комиссии участвовали пчеловоды, руководители и представители областного департамента ветеринарии, управления растениеводства и земледелия министерства, управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Саратовской и Самарской областям, управления Роспотребнадзора Самарской области и другие. Один из вопросов касался ЧП с пчелами.

На заседании высказывали предположение, что причиной массовой гибели пчел могло стать опыление пестицидами и другими химикатами полей с сельхозкультурами. Но окончательный ответ должны дать результаты лабораторных исследований. Также говорили и о том, что необходимо более эффективно информировать пчеловодов о предстоящих работах по обработке посевов агрохимическими препаратами.