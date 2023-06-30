В Самаре выбирают лучшего российского слесаря АВР

В Самаре проходят конкурсные мероприятия федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ". Состязания финалистов проходят на площадке ООО "Самарские коммунальные системы". Организатор конкурса — Министерство труда и социальной защиты РФ. Соорганизаторы — Правительство Самарской области, ООО "Самарские коммунальные системы" и Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.

Для участия в профессиональном конкурсе в Самару приехали 40 слесарей АВР из 28 регионов России, в том числе из Луганской Народной Республики. Некоторые проделали долгий путь. Например, на победу претендуют специалисты из Бурятии, Красноярского края, Республики Саха, Приморского края.

Задача конкурсантов — продемонстрировать знание теории и доказать на практике умение быстро ликвидировать аварии в водопроводных и канализационных сетях. Эксперты оценивают и выполнение правил безопасности — в этом отношении все действия конкурсантов также должны быть безупречными.

"Наш регион уже неоднократно принимал федеральный этап конкурса, — рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — Так, в Самаре проходили состязания монтеров пути, матросов речного флота, пивоваров, ветеринарных фельдшеров. В этом году выбор не случайно сделан в пользу слесарей АВР: они входят в топ-50 самых востребованных профессий, кроме того, вновь присоединенные территории России нуждаются в максимально быстром восстановлении инженерных сетей. Поэтому так важно повышать профессиональный уровень слесарей АВР. Кстати, именно Самарская область выступила инициатором проведения конкурса в данной номинации".

Одна из целей конкурса — популяризация рабочих профессий среди молодежи.

"Представления о сфере ЖКХ не всегда носят позитивный характер, — отметил председатель Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ Александр Козлов. — Но благодаря конкурсу ситуация уже меняется к лучшему. Работодатели готовы платить слесарям АВР конкурентоспособную зарплату, а потребность в кадрах такова, что компании готовы ждать молодых специалистов уже на выходе из учебных заведений. Хочется пожелать, чтобы конкурсы, способствующие повышению престижа таких профессий, проходили как можно чаще".

Все участники федерального этапа отмечают, что конкурс нужен и востребован профессионалами, для которых решение конкурсных задач является отличным поводом для повышения квалификации и развития мастерства. Напомним, имена лучших слесарей аварийно-восстановительных работ России будут названы 30 июня.