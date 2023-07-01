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Преступления Происшествия

Самарские полицейские вычислили вора по мокрым следам обуви на полу

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержать преступника помогли мокрые следы обуви, оставленные на полу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции по Куйбышевскому району обратилась 32-летняя местная жительница, заявившая о пропаже денег из ее квартиры.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что в этот день забыла закрыть дверь на замок после ухода мужа. Находясь на кухне, она услышала посторонние звуки и решила проверить входную дверь. Оказалось, что она приоткрыта, а на полу мокрые следы от обуви. Затем женщина обнаружила, что лежавшие на полке в шкафу деньги пропали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Куйбышевского района Самары, ранее судимый за причастность к незаконному обороту наркотиков. Мужчина признал свою вину и рассказал, что деньги он потратил. Из его квартиры полицейские изъяли обувь, в которой он, находился в момент совершения преступления.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Куйбышевский районный суд Самары.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Причиненный потерпевшей ущерб мужчина возместил.

Гид потребителя

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