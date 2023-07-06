В Тольятти вынесли приговор экс-директору УК "Серебряная молния" Гаику Ягутяну

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор экс-директору тольяттинского ООО УК "Серебряная молния" Гаику Ягутяну. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Ягутяна признали виновным в двух мошенничествах (ч. 6 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ от 3.07.2016 года № 323-ФЗ) и незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Напомним, экс-директора УК обвиняли в том, что с 1 мая 2012 г. по 9 февраля 2015 г. он получал от жильцов деньги за коммунальные услуги, но не перечислял их ресурсоснабжающей организации ОАО "ТЕВИС". В результате сумма ущерба составила 64 млн рублей.

Кроме того, Ягутяна обвиняли в приобретении и хранении кокаина.

Рассмотрение уголовного дела началось еще в декабре 2016 года. В разное время Ягутян содержался и под стражей, и под домашним арестом. На очередное судебное заседание в сентябре 2018 г. предприниматель не явился — он покинул регион, пока был под домашним арестом. В итоге подсудимого объявили в федеральный розыск, а рассмотрение уголовного дела приостановили.

В сентябре 2021 г. Гаика Ягутяна наконец задержали, и производство по уголовному делу возобновилось. Процесс длился более года и, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Автозаводском районном суде, 28 июня он закончился приговором.

Суд признал Ягутяна виновным в двух эпизодах мошенничества — ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 3.07.2016 года № 323-ФЗ). За преступление в отношении потерпевших ОАО "ТЭВИС", ОАО "ТЭК" и конкурсного управляющего УК "Молния" суд назначил четыре с половиной года заключения. Еще одно мошенничество в отношении ОАО "ТЭВИС" потянуло на четыре года лишения свободы. Кроме того, суд признал Ягутяна виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), за что назначил четыре года и восемь месяцев заключения. В результате по совокупности преступлений Гаик Ягутян получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, назначенное лишение свободы зачли ему как отбытое. В результате Ягутяна освободили из-под стражи в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.