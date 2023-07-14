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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре стартовал межрегиональный форум местного самоуправления "НАМЕСТАХ.РФ"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июля, в Самаре стартовал первый в этом году межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ.

Форум организован Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) и общероссийским конгрессом муниципальных образований при поддержке правительства Самарской области и полномочного представительства президента Российской Федерации в ПФО. Он объединил общественных деятелей, местные сообщества, руководителей муниципальных образований и муниципальных ассоциаций.

К участникам форума на пленарном заседании сегодня обратится губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ранее он неоднократно подчеркивал, что местное самоуправление — это важный и самый близкий к людям уровень публичной власти. 

"Именно вам приходится решать самые насущные задачи, которые обозначают граждане нашей страны по каждому конкретному населенному пункту. Помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи — это очень ответственная, сложная и нужная работа. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти, вместе с людьми", — отмечал глава региона.

"НАМЕСТАХ.РФ" — это постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Цель форума — обменяться лучшими практиками работы на местах, организации инициативных групп, сформировать площадку постоянной обратной связи между муниципальными активами и публичной властью.

Ежегодно форум объединяет два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны. На этот раз в очном и онлайн форматах участие в мероприятии примут порядка трёхсот представителей из субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. Форум будет разделён на два блока — работу секций (с 11:00 до 12:30) и пленарное заседание (с 13:00 до 15:00 часов).

Модератором пленарного заседания станет председатель общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) и ОАТОС, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Виктор Кидяев.

По итогам форума будут отмечены авторы лучших практик общественного и местного самоуправления.

Прямую трансляцию работы секций и пленарного заседания Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов "#НАМЕСТАХ.РФ" можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

— на площадке Медиахолдинга "СОВА" в группе ВКонтакте:

 

— в группе ВКонтакте "Самарская область:

секция № 1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

 — в группе ВКонтакте департамента информтехнологий Самарской области:

секция № 2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00

 — в группе ВКонтакте администрации Самары:

секция № 1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00

 — на площадках "Самарская газета" в социальных сетях газеты (секция № 2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

 — на площадках "Самара-ГИС" в социальных сетях телеканала (секция № 1. "Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов", 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

 — на площадках "ЛАДА-МЕДИА" в социальных сетях телеканала (секция № 2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

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