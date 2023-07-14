Самарца осудили за хранение переделанного сигнального пистолета

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, в декабре 2022 г. мужчина нашел и хранил дома сигнальный пистолет "МР-371", переделанный в гладкоствольное самодельное огнестрельное оружие. В феврале 2023 г. полицейские нашли и изъяли пистолет.
Суд назначил самарцу шесть месяцев ограничения свободы.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
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