16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Управленческом на день отключат холодную воду СамГТУ разработает проект строительства канализации в Зубчаниновке Самарцам предлагают обсудить изменение нормативов для парковок Прокуратура добивается от СКС починки Безымянского коллектора В Самаре перекроют ряд улиц для перекладки труб

ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" получили награды от Ленинского района Самары

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пять специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" отмечены благодарственными письмами Главы Ленинского внутригородского района областной столицы Елены Бондаренко. Чествование ведущих работников энергокомпании приурочено к 90-летию со дня основания района. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Благодарственные письма получили представители тепловой инспекции, отдела продаж энергии юридическим лицам и управления персоналом. Все они отмечены за многолетний добросовестный и плодотворный труд на благо города.

"Каждый сотрудник энергокомпании вносит свой вклад в обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей и организаций региона. Очень приятно, что ежедневный труд энергетиков получает высокую оценку со стороны наших клиентов, давая нам стимул для дальнейшего развития и повышения качества услуг", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Отметим, что на днях наградами главы Самары и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы были отмечены девять сотрудников регионального филиала "Т Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6