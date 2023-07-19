Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" получили награды от Ленинского района Самары

Пять специалистов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" отмечены благодарственными письмами Главы Ленинского внутригородского района областной столицы Елены Бондаренко. Чествование ведущих работников энергокомпании приурочено к 90-летию со дня основания района. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Благодарственные письма получили представители тепловой инспекции, отдела продаж энергии юридическим лицам и управления персоналом. Все они отмечены за многолетний добросовестный и плодотворный труд на благо города.
"Каждый сотрудник энергокомпании вносит свой вклад в обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей и организаций региона. Очень приятно, что ежедневный труд энергетиков получает высокую оценку со стороны наших клиентов, давая нам стимул для дальнейшего развития и повышения качества услуг", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Отметим, что на днях наградами главы Самары и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы были отмечены девять сотрудников регионального филиала "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!