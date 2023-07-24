Волонтеры "серебряного возраста" сыграли в "Кибервикторину" на форуме "iВолга"

Волонтеры "серебряного возраста" на форуме "iВолга" проверили, смогут ли они противостоять мошенникам. Эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России провели для них "Кибервикторину".
Для участия в викторине игроки разбились на несколько команд. Им предстояло ответить на вопросы разного уровня сложности, которые касались кибербезопасности и противодействия финансовому мошенничеству.
Выполняя задания, активисты вспомнили базовые правила безопасного использования банковских карт, научились отличать мошенников от добросовестных участников финансового рынка.
В категории "Внимание, мошенники!" волонтеры разобрали примеры из реальной жизни, чтобы понять, в чем заключается обман. В разделе "Терминология" участники узнали, что такое фишинг, скимминг, социальная инженерия, компьютерный вирус и другие понятия.
"Кибермошенники обманывают людей по телефону или в Интернете. У злоумышленников много разных легенд и способов ввести в заблуждение, но всегда они сводятся к одному: у человека пытаются выманить данные банковской карты, пароли или коды из СМС-сообщений, провоцируют самостоятельно перевести деньги. Старшему поколению, которое наиболее уязвимо перед мошенниками, важно постоянно напоминать основные правила безопасности", — отмечает эксперт Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Павел Ледодаев.
Стоит запомнить самому и напоминать своим близким людям несколько правил, которые помогут не попасться на уловки мошенников:
- никому не сообщать данные своей карты, пароли из СМС;
- не переводить деньги на счет по просьбе неизвестного абонента, кем бы он ни представлялся;
- не переходить на сайты по ссылкам из подозрительных писем или СМС, не вводить персональные данные и данные карты на таких сайтах.
Банк России на своем сайте публикует распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан. Также на сайте даны рекомендации, как избежать обмана. Познакомиться с ними может любой человек.
Активности по теме кибербезопасности на форуме "iВолга" — часть просветительского марафона "Киберграмотное лето", который Волго-Вятское ГУ Банка России проводит в регионах своего присутствия. В летние месяцы для детей, молодежи и взрослых проходят игры, квесты, лектории. Так, например, на интерактивной площадке Банка России все участники форума смогли узнать, как защититься от кибермошенничества и основные правила цифровой гигиены.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".