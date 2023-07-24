Волонтеры "серебряного возраста" сыграли в "Кибервикторину" на форуме "iВолга"

Волонтеры "серебряного возраста" на форуме "iВолга" проверили, смогут ли они противостоять мошенникам. Эксперты Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России провели для них "Кибервикторину".

Для участия в викторине игроки разбились на несколько команд. Им предстояло ответить на вопросы разного уровня сложности, которые касались кибербезопасности и противодействия финансовому мошенничеству.

Выполняя задания, активисты вспомнили базовые правила безопасного использования банковских карт, научились отличать мошенников от добросовестных участников финансового рынка.

В категории "Внимание, мошенники!" волонтеры разобрали примеры из реальной жизни, чтобы понять, в чем заключается обман. В разделе "Терминология" участники узнали, что такое фишинг, скимминг, социальная инженерия, компьютерный вирус и другие понятия.

"Кибермошенники обманывают людей по телефону или в Интернете. У злоумышленников много разных легенд и способов ввести в заблуждение, но всегда они сводятся к одному: у человека пытаются выманить данные банковской карты, пароли или коды из СМС-сообщений, провоцируют самостоятельно перевести деньги. Старшему поколению, которое наиболее уязвимо перед мошенниками, важно постоянно напоминать основные правила безопасности", — отмечает эксперт Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Павел Ледодаев.

Стоит запомнить самому и напоминать своим близким людям несколько правил, которые помогут не попасться на уловки мошенников:

никому не сообщать данные своей карты, пароли из СМС;

не переводить деньги на счет по просьбе неизвестного абонента, кем бы он ни представлялся;

не переходить на сайты по ссылкам из подозрительных писем или СМС, не вводить персональные данные и данные карты на таких сайтах.

Банк России на своем сайте публикует распространенные схемы, которые используют кибермошенники для кражи денег у граждан. Также на сайте даны рекомендации, как избежать обмана. Познакомиться с ними может любой человек.

Активности по теме кибербезопасности на форуме "iВолга" — часть просветительского марафона "Киберграмотное лето", который Волго-Вятское ГУ Банка России проводит в регионах своего присутствия. В летние месяцы для детей, молодежи и взрослых проходят игры, квесты, лектории. Так, например, на интерактивной площадке Банка России все участники форума смогли узнать, как защититься от кибермошенничества и основные правила цифровой гигиены.