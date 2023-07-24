Руководство "Т Плюс" встретилось с абитуриентами Самарского государственного технического университета

В СамГТУ прошла встреча директора по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галины Никоновой с будущими студентами теплоэнергетического факультета. Ребята узнали о различных совместных проектах энергокомпании и опорного ВУЗа, которые помогут с получением востребованной, стабильной профессии и сократят время на адаптацию на первом месте работы. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Абитуриентам был презентован новый образовательный проект "Энергия будущего". Его участники с первых дней учебы в СамГТУ привлекаются к адаптационным и развивающим мероприятиям федеральной энергокомпании, проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе. Выпускникам университета, принявшим участие в проекте "Энергия будущего", гарантировано трудоустройство в энергокомпании.

"Для нас очень важна возможность обучать ребят с первого курса университета, проводя для них практику на действующих предприятиях, знакомя со спецификой конкретных рабочих мест. Результатом такого тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности", — пояснила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

В рамках встречи с участниками, прошедшими конкурсный отбор, были подписаны договоры на участие в проекте "Энергия будущего".