В Самаре на набережную вернулись питьевые фонтанчики

На самарскую набережную вернулись питьевые фонтанчики. Вода подается с насосно-фильтровальных станций, за работу которых отвечает "РКС-Самара", сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, вода дополнительно очищается фильтрами марки "Водоробот".
Питьевые фонтанчики когда-то были своеобразной визитной карточкой летней набережной Самары. В силу разных обстоятельств они постепенно исчезли. По современным требованиям просто восстановить работу фонтанчиков было невозможно, так как необходимо обеспечить безопасность жителей и защиту от распространения инфекций.
За эту работу взялись компания "Водоробот" и "РКС-Самара". Инициативу активно поддержали в администрации города. Новые фонтанчики спроектированы для питья и набора воды в небольшую емкость, вода подается с небольшим давлением, чтобы ее нельзя было набирать в промышленных масштабах.
Пробный пуск фонтанчиков состоялся пару недель назад и уже тогда вызвал большой интерес у жителей города. Теперь фонтанчики запущены в постоянную эксплуатацию по нескольким адресам: на набережной на спуске Л.Толстого и между ул. Маяковского и Полевой, в парке им. Гагарина и Струковском саду.
Сотрудники "РКС-Самара" и "Водоробота" надеются, что жители останутся довольны. Если инициативу оценят должным образом, то проект будет развиваться, пообещали коммунальщики.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!