В Самаре на набережную вернулись питьевые фонтанчики

На самарскую набережную вернулись питьевые фонтанчики. Вода подается с насосно-фильтровальных станций, за работу которых отвечает "РКС-Самара", сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, вода дополнительно очищается фильтрами марки "Водоробот".

Питьевые фонтанчики когда-то были своеобразной визитной карточкой летней набережной Самары. В силу разных обстоятельств они постепенно исчезли. По современным требованиям просто восстановить работу фонтанчиков было невозможно, так как необходимо обеспечить безопасность жителей и защиту от распространения инфекций.

За эту работу взялись компания "Водоробот" и "РКС-Самара". Инициативу активно поддержали в администрации города. Новые фонтанчики спроектированы для питья и набора воды в небольшую емкость, вода подается с небольшим давлением, чтобы ее нельзя было набирать в промышленных масштабах.

Пробный пуск фонтанчиков состоялся пару недель назад и уже тогда вызвал большой интерес у жителей города. Теперь фонтанчики запущены в постоянную эксплуатацию по нескольким адресам: на набережной на спуске Л.Толстого и между ул. Маяковского и Полевой, в парке им. Гагарина и Струковском саду.

Сотрудники "РКС-Самара" и "Водоробота" надеются, что жители останутся довольны. Если инициативу оценят должным образом, то проект будет развиваться, пообещали коммунальщики.