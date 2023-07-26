Вынесен приговор по делу о гибели человека при взрыве газа на рынке в Кинеле

Индивидуальному предпринимателю — 40-летней жительнице Кинеля — вынесли приговор по делу о гибели человека при взрыве газа и пожаре в кафе на рынке.

Напомним, ЧП случилось в ночь на 15 января на продовольственном рынке на ул. Октябрьской, 58 "А". Огонь охватил 1500 кв. м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины — пекаря.

Судом установлено, что примерно в 3:20 внутри помещения кафе "Уголок Востока" произошла разгерметизация газового баллона и воспламенение газовоздушной смеси в виде объемного взрыва и развития пожара.

"Нарушение требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и постановления Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 "Об утверждении правил противопожарной безопасности" допущенные подсудимой находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде возникновения взрыва и развития пожара в помещении кафе и причинении по неосторожности смерти человека", — пояснили в прокуратуре Самарской области.

По окончании следствия женщина предстала перед судом. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

В прокуратуре Самарской области пояснили, что суд избрал женщине более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией вмененной ей статьи УК РФ, так как принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в частности признание вины, раскаяние, наличие малолетних детей, добровольное возмещение морального вреда и другие.

Данный приговор еще не вступил в законную силу.