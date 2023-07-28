Ученые международного уровня посетили самарские ГОКС

Городские очистные канализационные сооружения Самары посетили специалисты по водоснабжению и водоотведению международного уровня — профессора, доктора технических наук Виктор Баженов и Сергей Степанов, сообщила пресс-служба "РКС-Самара".
Масштабы реконструкции ГОКС поразили учёных. Ученые посетили объект не в первый раз, тем удивительнее оказались для них изменения, которые здесь произошли.
Гости прошли по всей технологической цепочке, особое внимание уделив биологической очистке. И это неспроста: Виктор Баженов участвовал в проектировании и реконструкции первых трёх аэротенков в 2013 году, а сейчас следит за продолжением работ уже по федеральной программе "Оздоровление Волги" — как внедряются наилучшие доступные технологии по водоочистке.
Специалисты отметили, что масштаб работ, которые сейчас ведутся на ГОКС, впечатляет, Виктор Баженов подчеркнул: "Диву даёшься, какие шикарные изменения произошли на ГОКС за последние 5 лет! Современные решения, новые передовые технологии! Успехов и далее, друзья!"
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!