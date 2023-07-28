Ученые международного уровня посетили самарские ГОКС

Городские очистные канализационные сооружения Самары посетили специалисты по водоснабжению и водоотведению международного уровня — профессора, доктора технических наук Виктор Баженов и Сергей Степанов, сообщила пресс-служба "РКС-Самара".

Масштабы реконструкции ГОКС поразили учёных. Ученые посетили объект не в первый раз, тем удивительнее оказались для них изменения, которые здесь произошли.

Гости прошли по всей технологической цепочке, особое внимание уделив биологической очистке. И это неспроста: Виктор Баженов участвовал в проектировании и реконструкции первых трёх аэротенков в 2013 году, а сейчас следит за продолжением работ уже по федеральной программе "Оздоровление Волги" — как внедряются наилучшие доступные технологии по водоочистке.

Специалисты отметили, что масштаб работ, которые сейчас ведутся на ГОКС, впечатляет, Виктор Баженов подчеркнул: "Диву даёшься, какие шикарные изменения произошли на ГОКС за последние 5 лет! Современные решения, новые передовые технологии! Успехов и далее, друзья!"