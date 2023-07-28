"Т Плюс" выполнит реконструкцию теплосетей 32-го квартала Тольятти

ПАО "Т Плюс" планирует этим летом заменить свыше 6 км тепловых сетей в 32-м квартале Тольятти, расположенном в границах улиц Карла Маркса, Гагарина, Ленина и Молодежного бульвара. Масштабная реконструкция данного участка позволит повысить качество и надежность теплоснабжения 32 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 4,5 тысячи человек, а также двух детских садов, двух учреждений образования и одного торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Помимо замены подземных коммуникаций, на объекте также планируется выполнить реконструкцию 38 тепловых камер, заменить 238 единиц запорной арматуры и смонтировать свыше 1300 железобетонных лотков. К работам привлечено 25 специалистов. Для всех потребителей, имеющих центральное горячее водоснабжение, обеспечена подача горячей воды по временным трубопроводам. В планах теплоэнергетиков завершить весь комплекс строительно-монтажных работ вместе с благоустройством до начала очередного отопительного сезона.
"Для удобства жителей квартала на месте работ размещены информационные плакаты и временные дорожные знаки, указывающие пути обхода и объезда. Кроме того, построены переходные мостики для безопасного передвижения вблизи строительных площадок. Вместе с тем напоминаем горожанам о важности соблюдения правил безопасности рядом с тепловыми сетями и местами ремонта и реконструкции", — отметил технический директор — главный инженер Тольяттинских тепловых сетей ПАО "Т Плюс" Вадим Николаев.
Высокие объемы перекладок тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске стали возможными благодаря переходу городов на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Так, в ходе ремонтной кампании в Тольятти планируется обновить теплосети на 14 участках. Это свыше 26 км трубопроводов. Главным результатом модернизации инженерной инфраструктуры станет повышение надежности теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!