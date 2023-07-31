В Тольятти мужчина попал под уголовное дело, пытаясь продать часы с камерой наблюдения

В Тольятти выявили и пресекли противоправную деятельность 32-летнего мужчины, причастному к незаконному обороту специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, свободный оборот которых в России запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Выяснилось, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже закамуфлированной под часы камеры видеонаблюдения. Его задержали с поличным при попытке продать девайс.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации").

"В ходе проведения судебного процесса мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, — отмечается в сообщении. — Приговором Центрального районного суда Тольятти фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев".