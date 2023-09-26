Жители Самары превратили заброшенный газон в одном из дворов Октябрьского района в цветущий сад

В одном из дворов Октябрьского района Самары жильцы при помощи администрации и депутатов-единороссов начали благоустройство общественного пространства, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

Понадобилось всего несколько дней, чтобы бесхозная территория во дворе городских многоэтажек в центре Самары преобразилась буквально на глазах.

"Жители дома №2 по пр. Ленина обратились к нам с просьбой помочь озеленить газон. Мы откликнулись на просьбу, купили лейки, шланги. Теперь задача - сохранить всю эту красоту", - рассказала директор управляющей компании "Ключ" Ольга Долгова.

Инициативу поддержали в районной администрации и обеспечили посадочным материалом с учетом предпочтений жильцов.

"Туи, елочки, пышные гортензии, можжевельник и сирень, которые мы сажаем здесь сегодня, - все это попросили жители, и мы постарались сразу же подключиться. Не скрою, результата в работе всегда достигать легче, когда помогают сами жители, а среди них немало энтузиастов", - комментирует глава администрации Октябрьского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Радько.

Помог горожанам и депутат областного парламента, член фракции "Единая Россия", участник СВО Дмитрий Холин, который в своем кратковременном отпуске в Самаре нашел время для того, чтобы поддержать доброе начинание вместе с молодогвардейцами.

"С непередаваемым чувством сажаю эти деревья, - поделился чувствами Дмитрий Холин. - Копать землю под грядки для цветов и лунки для саженцев - это совсем не то, что копать траншеи и стрелковые ячейки. Это мирный труд, и там, "за ленточкой", мы делаем все, чтобы этот мир отстоять. Меня очень радует, что люди активно включаются в работу по обустройству своих дворов, что они рады потрудиться не лично для себя, а больше друг для друга, что они чувствуют себя ответственными за то, что в их дворах и домах происходит".

Ухаживать за новым газоном и зелеными насаждениями будут сами жители. Сейчас главная задача - чтобы саженцы прижились, а затем здесь планируют провести работы по обустройству ограждения.