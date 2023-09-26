Самарца обвиняют в краже с банковского счета подруги

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета.
По версии следствия, в июне 2023 г. мужчина воспользовался телефоном знакомой и с помощью банковского приложения перевел с ее счета 17 тыс. рублей. Деньги он отправил на счет другой подруги, счетом которой пользовался.
Уголовное дело направили в Куйбышевский районный суд Самары.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".