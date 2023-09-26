Самарца обвиняют в краже с банковского счета подруги

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с банковского счета.

По версии следствия, в июне 2023 г. мужчина воспользовался телефоном знакомой и с помощью банковского приложения перевел с ее счета 17 тыс. рублей. Деньги он отправил на счет другой подруги, счетом которой пользовался.

Уголовное дело направили в Куйбышевский районный суд Самары.