До завершения акции "Офис в кармане" от "ЭнергосбыТ Плюс" осталось пять дней

До 30 сентября клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут стать участниками акции "Офис в кармане". Трое ее победителей получат приз от энергетиков — смартфоны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что акции "Офис в кармане" проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня: трое победителей уже получили свои суперпризы — смартфоны. Второй этап стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года. По его итогам также будут определены трое счастливчиков.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте энергокомпании в разделе "Онлайн-сервисы" https://samara.esplus.ru/service/ или в Личном кабинете, выбрав в разделе настроек "Изменение способа доставки квитанции". Данный сервис доступен клиентам АО "ЭнергосбыТ Плюс", у которых номер лицевого счета в квитанции состоит из 10 цифр.

"Переход на электронный платежный документ позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. А у участников акции также появляется возможность выиграть отличный приз от энергетиков", — отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.