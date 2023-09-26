До завершения акции "Офис в кармане" от "ЭнергосбыТ Плюс" осталось пять дней

До 30 сентября клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут стать участниками акции "Офис в кармане". Трое ее победителей получат приз от энергетиков — смартфоны. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Напомним, что акции "Офис в кармане" проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня: трое победителей уже получили свои суперпризы — смартфоны. Второй этап стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года. По его итогам также будут определены трое счастливчиков.
Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте энергокомпании в разделе "Онлайн-сервисы" https://samara.esplus.ru/service/ или в Личном кабинете, выбрав в разделе настроек "Изменение способа доставки квитанции". Данный сервис доступен клиентам АО "ЭнергосбыТ Плюс", у которых номер лицевого счета в квитанции состоит из 10 цифр.
"Переход на электронный платежный документ позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. А у участников акции также появляется возможность выиграть отличный приз от энергетиков", — отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!