Фигурантку "дела зайцев" приговорили к полутора годам колонии

В четверг, 28 сентября, в Октябрьском райсуде Самары после завершения судебного следствия 52-летней самарчанке Ирине Семенычевой, обвиняемой в мошенничестве, вынесли приговор.

Суд признал Семенычеву виновной и приговорил к полутора годам колонии общего режима, постановив арестовать в зале суда.

Напомним, бывший заместитель военного комиссара области Ильхом Хусаинов в октябре 2022 года был задержан при получении 700 тыс. руб за содействие некоему гражданину Корниенко в уклонении от армейской службы. Отставной полковник заявил оперативникам, что часть этих денег предназначалась Семенычевой, приятельнице бывшего начальника облвоенкомата Александра Даньшина, которая непосредственно и решает подобные вопросы. Согласившись передать ей наличность под контролем полиции, он к тому же написал заявление о привлечении "решальщицы" к уголовной ответственности.

В тот же день Семенычева была задержана в машине Хусаинова. По поводу найденных при них денег она заявила, что взяла у Хусаинова как у любовника деньги на достройку дома в Красноярском районе. А подслушанные силовиками телефонные переговоры с Хусаиновым насчет ее связей в военкомате она объяснила желанием путем обмана добыть денег на решение личным проблем, связанных с тяжелой болезнью престарелой матери.

Несколько месяцев дама провела в следственном изоляторе, затем была переведена под домашний арест. На время разбирательств в суде она фактически уже была на свободе, так как к Фемиде дело ушло не с обвинением Семенычевой в посредничестве в передаче взятки, а всего лишь в двух эпизодах мошенничества.

Гособвинение первоначально согласилось на прекращение дела по одному из эпизодов за примирением сторон и запросило для Семенычевой два с половиной года лишения свободы условно. Однако затем позиция изменилась - в повторных прениях представитель прокуратуры просил суд признать Семенычеву виновной в обоих эпизодах мошенничества и назначить ей два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Хусаинова, у которого при задержании было найдено в багажнике еще более миллиона рублей, выделено в отдельное производство и пока не передано в суд. Правоохранители до сих пор разбираются с высокопоставленными служащими облвоенкомата, которых на допросах назвал Хусаинов как конечных получателей мзды.

Кроме того, по данным источников Волга Ньюс, есть вероятность, что Семенычевой инкриминируют новые эпизоды. В их основу может лечь в том числе информация из чата "Зайцы", в котором они с Хусаиновым обменивались личными данными молодых людей призывного и мобилизационного возраста.