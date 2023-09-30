Санитарка из Самары перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Самаре сотрудница медучреждения, искавшая дополнительный заработок, стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

53-летняя санитарка откликнулась на одно из рекламных объявлений в социальной сети. Заполнив анкету, она указала свой номер телефона. Вскоре с ней связался неизвестный, который представился менеджером по подбору персонала и рассказал ей о сути подработки. Одному из маркетплейсов требуется специалист по заполнению карточек товаров. Моторика заполнения довольна проста и за каждый выполненный заказ можно получить около 10 тыс. рублей. Женщина согласилась и по инструкции "будущего работодателя" зарегистрировалась на предложенном им ресурсе, где указала свои персональные данные. Для подтверждения регистрации ей на мобильный телефон поступил код, который она сообщила неизвестному. Поздравив жительницу Самары с новой должностью, менеджер сказал, что пришлет на ее почту образцы для заполнения и отключился.

На следующий день самарчанка обнаружила списание с ее банковского счета более 480 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.