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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре текущего года за помощью к правоохранителям обратилась 77-летняя женщина. Она рассказала, что находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее родственница  стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек.  Мужчина убедил жительницу Тольятти, что избежать уголовного наказания можно, передав его "стажеру" денежные средства. Женщина, испугавшись, согласилась, назвала свой адрес проживания, номер сотового телефона и собрала все имеющиеся в доме деньги — 100 тыс. рублей.

Незнакомец общался с пенсионеркой по телефону, не давая связаться с внучкой, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Женщина, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения, предварительно обернув их тканью. Когда "стажер" уехал, а его сообщник перестал звонить, пожилая женщина связалась с  внучкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнего местного жителя, который со своего телефона вызвал такси и воспользовался им для поездки к потерпевшей с противоправной целью. Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что похищенные у пенсионерки деньги он перевел на расчетные счета, указанные анонимным пользователем в социальной сети, оставив себе, по указанию злоумышленника, 5%.

Следственным отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

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