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Власть и политика

Росмолодежь предлагает платформу для российских пространств взамен ушедшим западным площадкам

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России проходит набор на интерактивную карту пространств "Точки притяжения" — проекта от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Заявки принимают от владельцев площадок, которые являются местом притяжения, общения и генерации идей и на которых проводят форумы, мастермайнды, семинары, спортивные состязания и встречи. К участию приглашают кафе, лофты, коворкинги, библиотеки и другие пространства, которые востребованы у молодежи.

"В январе 2023 года Росмолодежь запустила конкурс на выявление молодежных пространств "Точки притяжения", за несколько месяцев мы получили свыше полутора тысяч заявок от владельцев площадок со всей страны, а также колоссальную обратную связь на этапе голосования — более 95 тысяч человек отдали свои голоса. В итоге мы определили 300 пространств с наивысшей оценкой. Однако, по завершении конкурса стали поступать обращения от новых пространств, которые не вошли в список, поэтому мы приняли решение сделать набор на интерактивную карту постоянным, тем самым наша карта сможет заменить зарубежные агрегаторы, которые уже не работают в нашей стране. Инициатива, в первую очередь, направлена на  развитие региональной инфраструктуры, а также поддержку малого и среднего бизнеса регионов", — сказал советник руководителя по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров.

Для владельцев пространств точка на интерактивной карте дает возможность повышения узнаваемости в своем регионе, увеличения потока клиентов, получения медиаподдержки, партнерство с Росмолодежью, а также статус "Одобрено молодежью".

Среди требований к "Точкам притяжения": техническая оснащенность, интерьер и вместимость. Помимо этого, учитываются санитарно-эпидемиологическое благополучие, нормы и правила пожарной безопасности. Также у пространства должны отсутствовать законодательные ограничения для проведения мероприятий, а его владелец не должен находиться в процедурах банкротства, ликвидации или реорганизации.

Чтобы подать заявку участие в конкурсе, владельцам площадок необходимо на сайте точки-притяжения.рф в разделе "Как стать "Точкой притяжения" заполнить анкету. Срок рассмотрения заявки 14 календарных дней.

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