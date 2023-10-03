Молодой самарец пойдет под суд за обман пенсионерки

В Самаре отправили в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Жертвой обмана стала 86-летняя местная жительница. В начале июня 2023 г. ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что зять женщины попал в ДТП и теперь родственнику срочно нужны деньги. По указанию звонившего пенсионерка сложила в пакет 400 тыс. руб. и вещи, которые якобы требовались зятю, и отдала все это курьеру.
Позже правоохранители по записям камер видеонаблюдения нашли автомобиль подозреваемого, а потом и его самого. 23-летний задержанный рассказал, что нашел в интернете предложение легкого заработка. При этом от него не скрывали, что придется обирать пожилых людей.
Во время следствия парень возместил половину ущерба.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".