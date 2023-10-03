Молодой самарец пойдет под суд за обман пенсионерки

В Самаре отправили в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой обмана стала 86-летняя местная жительница. В начале июня 2023 г. ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что зять женщины попал в ДТП и теперь родственнику срочно нужны деньги. По указанию звонившего пенсионерка сложила в пакет 400 тыс. руб. и вещи, которые якобы требовались зятю, и отдала все это курьеру.

Позже правоохранители по записям камер видеонаблюдения нашли автомобиль подозреваемого, а потом и его самого. 23-летний задержанный рассказал, что нашел в интернете предложение легкого заработка. При этом от него не скрывали, что придется обирать пожилых людей.

Во время следствия парень возместил половину ущерба.