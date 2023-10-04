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Достижения регионального АПК представили на выставке "Золотая осень-2023"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2023". Работа выставки, организованной Министерством сельского хозяйства РФ, началась 4 октября на территории Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Гости экспозиции Самарской губернии смогут ознакомиться с новейшими образцами современной сельскохозяйственной техники и цифровых решений от самарских производителей: ООО "Пегас-Агро", ООО "БСГ", ООО "Волгаагромаш", ООО "Регион", ООО "ДельтаТех".

Особое место в экспозиции занимают дроны производства ООО "Транспорт будущего". Напомним, в Самарской области реализуется проект по созданию полного цикла производства беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме-2023 заключили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Юрий Козаренко.

"Мы по целому ряду инновационной продукции осуществляем первые региональные закупки для того, чтобы другие потенциальные потребители из разных регионов России и других стран видели, как это эксплуатируется. Так будет и по этому проекту, который реализуется ускоренными темпами, за что я хочу поблагодарить наших партнеров. Уже в декабре мы планируем запуск производства. В такие рекордно короткие сроки, исполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, который отдельно акцентировал внимание всех регионов на важность развития беспилотной авиации, мы реализуем проект", — подчеркнул глава региона.

В составе делегации Самарской области представители крупных сельскохозяйственных предприятий ООО Компания "Био-Тон", ООО "Сев-07", ООО "Степные просторы", винодельческих и крестьянских (фермерских) хозяйств. Возглавляет делегацию врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Самарская область традиционно является активным участником главного агропромышленного события в стране. В 2022 г. регион получил высшую награду XXIV российской выставки "Золотая осень", которая прошла в выставочном комплексе "Патриот".

Важными итогами минувшей выставки стали два соглашения о сотрудничестве. Первое было подписано между правительством Самарской области и ФГБНУ "Федеральный научный центр "ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта" и положило начало консолидации усилий по импортозамещению семян масличных культур на отечественные сорта и гибриды. Второе соглашение направлено на обеспечение управления рисками в АПК и популяризацию агрострахования.

4 октября на площадке "Золотой осени" состоится форум "Женщины в АПК", организуемый Минсельхозом России совместно с Советом Федерации. Представители органов законодательной и исполнительной власти, банковских структур, общественных организаций и агробизнеса обсудят меры, направленные на повышение роли сельских женщин в агропромышленном комплексе, расширение их возможностей для самореализации и карьеры.

Ключевым событием выставки станет пленарное заседание "Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование". Кроме того, в рамках деловой программы состоятся отраслевые семинары, круглые столы и стратегические сессии, а также подведут предварительные итоги развития отрасли растениеводства в 2023 году.

Основными задачами Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2023" организаторы обозначили укрепление межрегиональных связей, улучшение делового климата в АПК, содействие научно-технологической модернизации отрасли. Особое внимание в этом году будет уделено молодежной повестке. Впервые в рамках "Золотой осени" пройдут креативные сессии "Агробудущее" для студентов аграрных вузов, что позволит привлечь внимание будущих специалистов к актуальным задачам АПК.

Гид потребителя

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