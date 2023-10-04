Самарские транспортировщики газа заняли первое место в охране труда

ООО "Газпром трансгаз Самара" одержало победу в Конкурсе на лучшее дочернее общество ПАО "Газпром" по организации работ по охране труда среди предприятий группы "транспорт газа". Звание присвоено по результатам деятельности за отчетный период 2020–2022 гг.

Для этого Комиссией по производственной безопасности ПАО "Газпром" был проведен анализ показателей в сфере охраны труда за последние годы. В "Газпром трансгаз Самара" они одни из лучших. Последние 8 лет не было допущено ни одной аварии или инцидента, ни одного несчастного случая. С 2014 года профессиональные заболевания не зафиксированы.

"Хорошие показатели в сфере охраны труда демонстрируют многие дочерние общества, поэтому для победы в конкурсе этого недостаточно. Важна динамика изменений, которые происходят на предприятии. Нам удалось не только удержать планку нулевого травматизма, но и провести большую работу по улучшению условий труда наших работников", — прокомментировал Александр Павлов, начальник отдела охраны труда.

На предприятии действует программа "Нулевой травматизм", в рамках которой сокращают количество рабочих мест с вредными условиями труда, минимизируют профессиональные риски и в конечном итоге формируют корпоративную культуру безопасности труда. Так, за последние 6 лет количество рабочих мест с вредными условиями труда снизилось более чем на 35% — на сегодня это 151 рабочее место. Число женщин, работающих во вредных условиях, снизилось более чем на 50%.

Проводятся мероприятия, которые минимизируют основные вредные производственные факторы: шум и вибрацию. Во время реконструкции компрессорных цехов и газораспределительных станций применяются современные материалы для шумоизоляции трубопроводов ГРС, на газоперекачивающие агрегаты монтируются контейнерные укрытия, снижающие шумовую нагрузку. На грузовых и легковых автомобилях устанавливаются узлы и детали, уменьшающие передачу вибрации водителю, проводят шумоизоляцию кабин. Благодаря разработанным гибким графикам ограничивается допуск работников на участки с повышенными уровнями вредных факторов.

"Будем продолжать эту важную работу, ведь наша цель — создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников. В дальнейших планах обучение персонала и автоматизация процессов производственного контроля за соблюдением правил безопасности", — отметил Александр Павлов.