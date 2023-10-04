В Самаре открыли бюст выдающемуся ученому и конструктору Сергею Королеву

В среду, 4 октября, в Самарском университете им. Королева был открыт бюст основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву. Он установлен в холле административного корпуса на Московском шоссе, 34 рядом с бюстом легендарного ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева. Оба памятника созданы скульптором Карэном Саркисовым и теперь встречают каждого, кто заходит в кампус — будь то студент, преподаватель, выпускник или гость вуза.
В день открытия памятного бюста в университете собрались люди, для которых развитие авиации и космонавтики стало делом жизни. Были здесь и ветераны отрасли, которые лично знали Сергея Павловича Королева.
"Для всех нас это очень важное событие, — отметил Владимир Богатырев, ректор университета, обращаясь к присутствующим. — Важно помнить историю великих свершений и понимать: большие открытия, выдающиеся изобретения — это результат упорного труда, они создаются с любовью к Родине. Только так можно принести пользу российскому обществу и человечеству в целом. В нашем университете установлены памятные бюсты двум титанам ХХ века — Виктору Павловичу Лукачеву и Сергею Павловичу Королеву. Я благодарен президенту университета, академику РАН Виктору Александровичу Сойферу, который предложил установить памятник великому конструктору, а также депутату Госдумы РФ Леониду Яковлевичу Симановскому и сотрудникам университета, которые пожертвовали средства на создание бюста".
Также ректор поблагодарил за внимание к событию сенатора Фарита Мухаметшина, при поддержке которого накануне в Москве было подписано соглашение между университетом и Мемориальным музеем космонавтики, в состав которого входит легендарный дом на ул. Останкинской, 28, где жил Сергей Павлович. Благодаря этому соглашению у вуза появится возможность обмениваться с московским музеем оцифрованными материалами о великом конструкторе.
Виктор Сойфер, президент университета, и Евгений Шахматов, научный руководитель университета, на открытии памятника отметили, что и Виктор Павлович Лукачев, и Сергей Павлович Королев при жизни сделали СССР великой космической державой. А их жизненный путь, результаты работы и сейчас служат примером и открывают большой путь уже новому поколению будущих ученых и конструкторов.
Валентин Павлов, председатель Совета ветеранов университета, на открытии памятника напомнил всем, каким радостным событием для студентов в феврале 1966 года стало известие о присвоении институту имени великого конструктора. 57 лет назад, буквально через месяц после кончины Сергея Павловича Королева, вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об увековечении памяти академика С. П. Королева" и присвоении его имени Куйбышевскому авиационному институту (КуАИ). Таким образом была отмечена заслуга научных сотрудников и преподавателей вуза в развитие авиационной и космической промышленности.
За несколько лет до этого события, в 1959 году, в КуАИ в интересах ракетно-космической отрасли началась подготовка инженеров по тогда новым для страны специальностям: "Ракетостроение", "Ракетные двигатели", "Конструирование и производство радиоаппаратуры". Ученые и специалисты института принимали участие в освоении производства ракет-носителей и космических аппаратов, в создании ракетно-космического комплекса для обеспечения пилотируемого полета на Луну и других проектах.
Жизнь и работа Сергея Павловича тесно связаны с Куйбышевом. Именно здесь, на волжской земле, были реализованы важнейшие проекты главного конструктора — производство межконтинентальных баллистических ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-носителей "Восток", "Восход", "Молния", космических аппаратов серии "Зенит". Здесь же осуществлялось производство "лунной" сверхтяжелой ракеты Н-1.
Заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Галина Козловская на открытии бюста как раз говорила о важности сохранения исторической памяти, о развитии инженерной школы. "Память проходит через жизнь людей, влияя на их судьбу. Сергей Павлович Королев с 1958 года часто приезжал в Куйбышев и жил на Чапаевской, 200, в квартире № 9. А в соседней квартире № 10 — жила наша семья", — рассказала она.
Доводилось видеться и работать вместе с Сергеем Королевым и Михаилу Шуму — ветерану РКЦ "Прогресс": "После каждой встречи с ним было ощущение эмоционального подъема. Сергей Палович Королев всегда поддерживал молодых людей, подбадривал их. Он был энтузиастом, который всю свою жизнь посвятил ракетно-космической отрасли".
В завершении торжественной церемонии честь снять покрывало и открыть бюст Сергея Павловича Королева предоставили отличникам учебы, курсантам военного учебного центра. В этот же день в музее авиации и космонавтики университета открылась выставка, посвященная жизни и работе великого конструктора.
Последние комментарии
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...