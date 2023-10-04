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Общество

В Самаре открыли бюст выдающемуся ученому и конструктору Сергею Королеву

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 октября, в Самарском университете им. Королева был открыт бюст основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву. Он установлен в холле административного корпуса на Московском шоссе, 34 рядом с бюстом легендарного ректора КуАИ Виктора Павловича Лукачева. Оба памятника созданы скульптором Карэном Саркисовым и теперь встречают каждого, кто заходит в кампус — будь то студент, преподаватель, выпускник или гость вуза.

Фото: предоставлено Самарским университетом

В день открытия памятного бюста в университете собрались люди, для которых развитие авиации и космонавтики стало делом жизни. Были здесь и ветераны отрасли, которые лично знали Сергея Павловича Королева.

"Для всех нас это очень важное событие, — отметил Владимир Богатырев, ректор университета, обращаясь к присутствующим. — Важно помнить историю великих свершений и понимать: большие открытия, выдающиеся изобретения — это результат упорного труда, они создаются с любовью к Родине. Только так можно принести пользу российскому обществу и человечеству в целом. В нашем университете установлены памятные бюсты двум титанам ХХ века — Виктору Павловичу Лукачеву и Сергею Павловичу Королеву. Я благодарен президенту университета, академику РАН Виктору Александровичу Сойферу, который предложил установить памятник великому конструктору, а также депутату Госдумы РФ Леониду Яковлевичу Симановскому и сотрудникам университета, которые пожертвовали средства на создание бюста".

Также ректор поблагодарил за внимание к событию сенатора Фарита Мухаметшина, при поддержке которого накануне в Москве было подписано соглашение между университетом и Мемориальным музеем космонавтики, в состав которого входит легендарный дом на ул. Останкинской, 28, где жил Сергей Павлович. Благодаря этому соглашению у вуза появится возможность обмениваться с московским музеем оцифрованными материалами о великом конструкторе.

Виктор Сойфер, президент университета, и Евгений Шахматов, научный руководитель университета, на открытии памятника отметили, что и Виктор Павлович Лукачев, и Сергей Павлович Королев при жизни сделали СССР великой космической державой. А их жизненный путь, результаты работы и сейчас служат примером и открывают большой путь уже новому поколению будущих ученых и конструкторов.

Валентин Павлов, председатель Совета ветеранов университета, на открытии памятника напомнил всем, каким радостным событием для студентов в феврале 1966 года стало известие о присвоении институту имени великого конструктора. 57 лет назад, буквально через месяц после кончины Сергея Павловича Королева, вышло Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "Об увековечении памяти академика С. П. Королева" и присвоении его имени Куйбышевскому авиационному институту (КуАИ). Таким образом была отмечена заслуга научных сотрудников и преподавателей вуза в развитие авиационной и космической промышленности.

За несколько лет до этого события, в 1959 году, в КуАИ в интересах ракетно-космической отрасли началась подготовка инженеров по тогда новым для страны специальностям: "Ракетостроение", "Ракетные двигатели", "Конструирование и производство радиоаппаратуры". Ученые и специалисты института принимали участие в освоении производства ракет-носителей и космических аппаратов, в создании ракетно-космического комплекса для обеспечения пилотируемого полета на Луну и других проектах.

Жизнь и работа Сергея Павловича тесно связаны с Куйбышевом. Именно здесь, на волжской земле, были реализованы важнейшие проекты главного конструктора — производство межконтинентальных баллистических ракет Р-7, Р-7А, Р-9А, ракет-носителей "Восток", "Восход", "Молния", космических аппаратов серии "Зенит". Здесь же осуществлялось производство "лунной" сверхтяжелой ракеты Н-1.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Галина Козловская на открытии бюста как раз говорила о важности сохранения исторической памяти, о развитии инженерной школы. "Память проходит через жизнь людей, влияя на их судьбу. Сергей Павлович Королев с 1958 года часто приезжал в Куйбышев и жил на Чапаевской, 200, в квартире № 9. А в соседней квартире № 10 — жила наша семья", — рассказала она.

Доводилось видеться и работать вместе с Сергеем Королевым и Михаилу Шуму — ветерану РКЦ "Прогресс": "После каждой встречи с ним было ощущение эмоционального подъема. Сергей Палович Королев всегда поддерживал молодых людей, подбадривал их. Он был энтузиастом, который всю свою жизнь посвятил ракетно-космической отрасли".

В завершении торжественной церемонии честь снять покрывало и открыть бюст Сергея Павловича Королева предоставили отличникам учебы, курсантам военного учебного центра. В этот же день в музее авиации и космонавтики университета открылась выставка, посвященная жизни и работе великого конструктора.

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