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Происшествия

В Самарской области сотрудники ГАИ ищут нарушителей ПДД с помощью беспилотника

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Камышлинского и Похвистневского района на аварийно-опасных участках сотрудники Госавтоинспекции с помощью беспилотного летательного аппарата выявляли правонарушителей дорожного движения.

На беспилотном летательном аппарате установлена видеокамера высокого разрешения, позволяющая контролировать участок автотрассы в 4-5 км на высоте от 100 до 200 м, дальность наблюдения составляет около 1,5 км, обзор камеры на квадрокоптере - 360 градусов, номер машины можно увидеть со значительного расстояния, как днем, так и ночью.

В случае фиксации нарушения ПДД РФ беспилотником, фото-видео информация передается ближайшему экипажу ДПС, который и останавливает нарушителя для дальнейшего составления административного материала, предоставляя неоспоримые видеодоказательства правонарушения.

За несколько часов проведения мероприятий пресечено 17 нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также движением транспортных средств по обочине. Материалы направлены в районные суды для принятия решения по существу.

Профилактические мероприятия с применением беспилотного летательного аппарата проводятся на наиболее аварийно-опасных участках автодорог по всей Самарской области, что позволяет выявлять грубые нарушения Правил дорожного движения, связанные с обгоном и выездом на полосы встречного движения.

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