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Облправительство Власть и политика

Самарская область развивает сотрудничество с республикой Узбекистан

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 октября 2023 года начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область.

На рабочей встрече с и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Натальей Катиной обсуждались вопросы укрепления торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в научно-образовательной и инновационных сферах, проведения совместных мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, спорта и туризма, а также взаимодействия в сфере миграционной политики, обучения молодежи.

Напомним, на третьем форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который недавно прошел в Казани, губернатор Дмитрий Азаров представил опыт сотрудничества Самарской области с республикой. Он отметил, что Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером губернии. В рамках форума состоялись переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана — Сурхандарьинской областью. Этот рабочий визит делегации Узбекистана стал продолжением достигнутых договоренностей.

Как отметила Наталья Катина, отношения между Самарской областью и Узбекистаном развиваются очень динамично.

"За последние 5 лет состоялось более 20 взаимных визитов на официальном уровне. Мы очень тесно сотрудничаем с Наманганской областью, сейчас налаживаем контакты Сурхандарьинской областью", — сказала и. о. председателя областного Правительства.

В Самарской области есть предприятия, которые уже реализуют серьезные взаимовыгодные контракты на территории республики Узбекистан. Это "Пегас-Агро", "Электрощит" и другие. Налажено сотрудничество в сфере образования. В настоящее время на территории Самарской области обучаются более 2000 граждан Узбекистана. Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения — подписано 4 меморандума между медицинскими учреждениями. Активно налаживаются контакты и в сфере молодежной политики.

Руководитель департамента молодежной политики администрации президента республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев подчеркнул: Россия является ключевым партнером для его страны, в последние годы активизировалось межгосударственное взаимодействие, особенно в сфере молодежной политики.

"Несомненно, это стало возможно благодаря стратегическому курсу, заданному президентами республики Узбекистан и Российской Федерации", — отметил Куранбаев. Он напомнил, что сегодня в Узбекистане проживает около 1 миллиона граждан русской национальности, действует около 800 русскоязычных школ, высшее образование на русском языке можно получить в 15 филиалах российских вузов.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что Самара — это один из важнейших научных центров России, в частности, космонавтики. "Здесь живет трудолюбивый народ и у нас очень ценят опыт Самарской области в вопросах развития культуры, спорта, науки, образования, поддержки талантливой молодежи, обеспечения ее занятости", — отметил руководитель делегации республики, еще раз подчеркнув заинтересованность в расширении сотрудничества.

По предложению гостей будет рассмотрена возможность проведения форума молодых специалистов из Самары и Узбекистана в сфере космонавтики и авиации, организации совместного молодежного лагеря труда и отдыха, туристических маршрутов для молодежи.

Кроме того, особое внимание будет уделено организации в Самарской области консультационных и образовательных мероприятий для трудовых мигрантов из Узбекистана.

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