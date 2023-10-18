В Самаре появится аллея памяти выдающимся врачам региона

На территории Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России появится "Аллея памяти выдающимся врачам Самарской области". В рамках первого этапа создания аллеи уже начались работы по замене бордюрного камня и укладка брусчатки. Об этом сообщили в пресс-службе СамГМУ.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию НКО "Фонд развития СамГМУ" в конкурсе социальных проектов, организованном министерством экономического развития Самарской области.

На тематической аллее будут установлены скульптуры-бюсты пяти выдающихся врачей Самарской области, а также интерактивный информационный экран. Историческая и информационная составляющие проекта на стыке с мультимедийностью позволят заинтересовать все возрастные категории посетителей этой территории.

"Аллея появится на участке территории, находящийся в зоне естественного человеческого потока при переходе из административного здания к лечебному корпусу медицинского учреждения, - отмечается в сообщении. - Будут установлены пять бюстов выдающихся врачей Самарской области: советского ученого и хирурга, одного из основоположников лапароскопии в России, лауреата премии им. Пирогова, профессора Александра Михайловича Аминева; советского и российского травматолога-ортопеда, почётного ректора СамГМУ, лауреата Государственной премии РФ и премии Правительства РФ, академика Российской академии медицинских наук и Российской академии наук, профессора Александра Федоровича Краснова; советского офтальмолога, заведующего кафедрой глазных болезней Куйбышевского медицинского института, профессора Тихона Ивановича Ерошевского; советского и российского хирурга, основателя куйбышевской школы сосудистой хирургии, заведующего кафедрой факультетской хирургии СамГМУ, председателя Самарского общества хирургов, Георгия Львовича Ратнера; академика Академии медицинских наук СССР, героя Социалистического Труда, профессора Игоря Борисовича Солдатова".

У каждого памятника будет размещен QR-код, считав который при помощи смартфона любой заинтересованный сможет ознакомиться с биографией великого ученого, его научными открытиями и воспоминаниями о нем современников и учеников.

Также архитектурный проект включает малые архитектурные формы — комфортные скамейки со спинками, декоративные вечнозеленые растения и фонари. Кроме того, планируется замена асфальтового покрытия.



Планируется установка уличного мультимедийного экрана, на котором в постоянном режиме будут демонстрироваться материалы об истории Самарской губернии, истории медицины, выдающихся достижениях науки в области здравоохранения, материалы патриотической направленности, а также поздравления жителей города с праздниками и многое другое.