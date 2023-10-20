Вода пришла: в Самаре готова насосная станция

В декабре в домах 42 тысяч жителей поселка Управленческий появится мягкая волжская вода. Пока они пользуются той, что поступает из подземных источников. Техническую готовность новой инфраструктуры осмотрели на выездном заседании депутаты городской думы.
Проект стоимостью 1,5 млрд рублей осуществила по инвестпрограмме компания-поставщик ресурса. Построили комплекс сооружений: две насосных станции — в Студеном овраге и на улице Сергея Лазо, а также два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус в поселке Управленческий. Станции соединили двумя трубопроводами длиной 12 километров, которые проложили через лес.
19 октября депутаты убедились лично, что основная работа по обеспечению волжской водой жителей Красноглинского района выполнена. Они осмотрели все новые объекты. Везде идет благоустройство территорий, проводят гидравлические испытания, пуско-наладочные работы. Речную воду уже закачивают в резервуары, но в жилые дома она не поступает. Пока есть риск смешения воды из подземных скважин с мягкой волжской, а это чревато образованием хлопьев. Сперва нужно завершить регулировку технологического процесса, которая запланирована на ноябрь–декабрь нынешнего года.
По словам председателя гордумы Алексея Дегтева, посещение депутатами стратегически важных для города объектов "стало хорошей традицией". Подробный материал с выезда читайте в "Волжской коммуне" в среду, 25 октября.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули