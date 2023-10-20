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Муниципалитеты Власть и политика

Вода пришла: в Самаре готова насосная станция

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре в домах 42 тысяч жителей поселка Управленческий появится мягкая волжская вода. Пока они пользуются той, что поступает из подземных источников. Техническую готовность новой инфраструктуры осмотрели на выездном заседании депутаты городской думы.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

Проект стоимостью 1,5 млрд рублей осуществила по инвестпрограмме компания-поставщик ресурса. Построили комплекс сооружений: две насосных станции — в Студеном овраге и на улице Сергея Лазо, а также два резервуара чистой воды, хлораторную и административный корпус в поселке Управленческий. Станции соединили двумя трубопроводами длиной 12 километров, которые проложили через лес.

19 октября депутаты убедились лично, что основная работа по обеспечению волжской водой жителей Красноглинского района выполнена. Они осмотрели все новые объекты. Везде идет благоустройство территорий, проводят гидравлические испытания, пуско-наладочные работы. Речную воду уже закачивают в резервуары, но в жилые дома она не поступает. Пока есть риск смешения воды из подземных скважин с мягкой волжской, а это чревато образованием хлопьев. Сперва нужно завершить регулировку технологического процесса, которая запланирована на ноябрь–декабрь нынешнего года.

По словам председателя гордумы Алексея Дегтева, посещение депутатами стратегически важных для города объектов "стало хорошей традицией". Подробный материал с выезда читайте в "Волжской коммуне" в среду, 25 октября.

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