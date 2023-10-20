Т Плюс презентовала карьерные возможности студентам Самарского государственного технического университета

Студенты выпускного курса филиала Самарского государственного технического университета в Сызрани встретились с руководством Сызранской ТЭЦ. Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.
О карьерных возможностях "Т Плюс" учащимся СамГТУ рассказал начальник электротехнической лаборатории и электрического цеха Сызранской ТЭЦ Валерий Андрианов. Студенты смогли задать интересующие вопросы о работе на электростанции и узнать о новых тенденциях "большой энергетики".
"Мы крайне заинтересованы в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяем особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательных учреждений и работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Компания "Т Плюс" работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, Т Плюс поддерживает проект СамГТУ "Школа молодого энергетика", где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!