Т Плюс презентовала карьерные возможности студентам Самарского государственного технического университета

Студенты выпускного курса филиала Самарского государственного технического университета в Сызрани встретились с руководством Сызранской ТЭЦ. Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

О карьерных возможностях "Т Плюс" учащимся СамГТУ рассказал начальник электротехнической лаборатории и электрического цеха Сызранской ТЭЦ Валерий Андрианов. Студенты смогли задать интересующие вопросы о работе на электростанции и узнать о новых тенденциях "большой энергетики".

"Мы крайне заинтересованы в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяем особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательных учреждений и работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Компания "Т Плюс" работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, Т Плюс поддерживает проект СамГТУ "Школа молодого энергетика", где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.