Грязные скамьи и сломанные деревья: аллея на ул. Ташкентской спустя шесть лет после реконструкции

В 2017 г. в рамках реконструкции ул. Ташкентской благоустроили аллею от Московского шоссе до ул. Стара-Загора. Как выглядит зеленая зона в районе СОКБ им. В. Д. Середавина спустя шесть лет, какие недочеты требуют внимания и что об этом говорят местные жители, выяснил корреспондент Волга Ньюс.

Первое, что встречает горожанина, — обилие звуков. Место людное и довольно шумное: аллею окружают трамвайные пути с одной стороны, а с другой — звенящая проезжая часть на Ташкентской.

Общий вид зеленой зоны радует глаз. Два ряда стройных лип окружают широкую дорожку, мощенную брусчаткой. Но достаточно опустить глаза, чтобы понять, что не так уж все и гладко.

По покрытию аллеи несколько раз проезжали автомобили — это можно понять по характерному следу и комьям грязи, оставшихся от шин.

Судя по всему, "виновник торжества" заехал прямо с проезжей части на аллею, оставив за собой грязные рвы и лужи. Неприглядным видом местные жители недовольны: пенсионерки рассказывают, что раньше здесь лучше следили за чистотой.

С ними тяжело не согласиться: комья грязи с брусчатки успешно переместились прямо на некоторые скамейки, так что насладиться осенним солнцем удастся не всем.

Впрочем, на аллее предусмотрели варианты и для больших компаний. Расставлять скамьи по местам, видимо, никто не торопится.

Неотъемлемая часть подобной "зеленой зоны" — растительный мир. Но о нем не особо заботятся: вырванные с корнем деревья лежат в ямах, а сломанные цветы доживают свои последние минуты. Состояние газонов можно описать фразой "из крайности в крайность". Они либо захвачены сорняками, либо выжжены солнцем.

Главное условие городской среды — безопасность как для детей, так и для взрослых. В аллее за этим не особо следят: на газоне мы заметили открытую крышку колодца. А местами — раскиданные осколки каменной мусорки и ее содержимого.

Можно, однако, отметить и плюсы: в аллее достаточно скамеек. Они встречаются через каждые 5-7 метров в паре с фонарями. Также здесь работают над проблемой сухих газонов и проводят озеленение.