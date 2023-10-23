В Ставропольском районе завершен капитальный ремонт газораспределительной станции

Завершился капитальный ремонт газораспределительной станции № 10 "Васильевка", расположенной в Ставропольском районе Самарской области. Экономически выгодное техническое решение позволило выполнить капитальный ремонт ГРС-10, впервые полностью остановив станцию.

Проведенные работы позволили существенно повысить надежность газоснабжения потребителей, к которым относятся такие крупные промышленные предприятия, как ОАО "Синтез-Каучук", ОАО "Волгоцеммаш", ПАО "КуйбышевАзот", а также бытовые потребители города Тольятти и сел Ставропольского района.

Ремонт коснулся каждого технологического узла станции: очистки, редуцирования, учета, одоризации, переключения. Также были отремонтированы и системы пожарной сигнализации, вентиляции, электроснабжения и электрохимзащиты. Существенным результатом проведенных работ стало повышение уровня автоматизации.

Проведена работа по интеграции отдельных единиц технологического оборудования в единую систему автоматизированного управления объектом. Теперь сменный персонал контролирует технологический процесс, имея максимальную информацию о каждой единице оборудования: запорной арматуре, блоке одоризации, приборах учета газа.

Капитальный ремонт ГРС-10 улучшил условия труда персонала. Благодаря установке новых регуляторов производства фирмы "Метран" заметно снизился уровень шума, который сопровождает процесс снижения давления газа.

Масштабный ремонт проведен благодаря полной остановке станции. Это было осуществлено впервые с момента ввода объекта в эксплуатацию в 1962 году. ГРС-10 -единственная станция предприятия, которая имеет большое количество, а именно 7, выходных газопроводов. Использовать здесь стандартное решение, когда во время остановки ГРС устанавливаются временные или мобильные узлы редуцирования, было невозможно.

Специалистами "Газпром трансгаз Самара" было найдено решение — выполнить устройство перемычек в распределительных сетях выходных газопроводов ООО "Средневолжской газовой компании". Коллеги из "СВГК" поддержали идею: оперативно включили устройство перемычек в свою программу капитального ремонта и осуществили это технологически сложное мероприятие. Это позволило подавать газ потребителям через соседние газораспределительные станции, а ГРС-10 полностью остановить для проведения ремонтных работ.

"Это новый опыт. Сооружение перемычек при ремонтных работах на крупных газораспределительных станциях с большим количеством выходных газопроводов, ориентированных на промышленные предприятия непрерывного функционирования, ранее не производилось. Техническое решение будем использовать и в дальнейшем. Планируем применить в 2024 году при капитальном ремонте ГРС-2 "Петра-Дубрава", — отметил Игорь Васьков, начальник ПОЭМГиГРС "Газпром трансгаз Самара".