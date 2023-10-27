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Власть и политика

В Общественной палате Самарской области состоялось заседание экспертного совета конкурса компаний "Достояние губернии-2023"

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Общественной палате Самарской области состоялось заседание экспертного совета регионального конкурса компаний "Достояние губернии-2023". В этом году на участие в региональном конкурсе компаний подано 315 заявок, 45% которых - от новых участников.

Конкурс в регионе проходит с 2017 года. В этом году заявки можно было подать в 11 номинациях, в том числе двух новых - "Семейное предпринимательство" и "Культура и общество".

При подведении итогов и выборе тройки финалистов по каждой номинации учитывались репутация организаций, их известность, активность в регионе, финансовые показатели, условия работы, качество продукции или услуг.

"В первую очередь мы обращаем внимание на тренды развития предприятия, социальную политику, долю на рынке, определение продукции компании как символа Самарской области. В режиме экономических санкций, которые сейчас действуют на территории всей страны, конкурс "Достояние губернии" - это возможность выхода на межрегиональный и всероссийский рынки, возможность продвижения и развития", - подчеркнул член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев отметил: "Общественная палата региона, областное правительство, Торгово-промышленная палата и другие ведомства поддерживают этот конкурс. Очевидно, что с каждым годом он набирает обороты и становится все более популярным среди бизнес-сообщества Самарской области".

"Достояние губернии" за семь лет проведения стало не просто конкурсом, а коллаборацией бизнеса, власти, общества и СМИ. "Интерес к проекту ежегодно подтверждается не только количеством участников, но и разнообразием сегментов рынка, которые представляют компании. Конкурс уникален тем, что оказывает всестороннюю поддержку бизнесу в части его позиционирования и продвижения, знакомит потребителей с местными брендами", - подчеркнула директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова.

Как отметил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов, помимо наград, победители конкурса получают преимущества: "Ряд компаний - победителей прошлых лет используют в своем позиционировании эмблему конкурса и активно продвигают свои услуги с учетом того, что являются "Достоянием губернии".

Финалистов и победителей в каждой номинации экспертное жюри определит уже в ближайшие дни. Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Достояние губернии" 2023 года состоится 21 ноября в 17:00 в театре "СамАрт".

Организаторами проекта выступают Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния", региональная Общественная палата. Партнеры - Торгово-промышленная палата региона, региональный центр "Мой бизнес", Самарское реготделение "ОПОРА РОССИИ", бизнес-сообщество "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга".

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