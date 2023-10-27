Студотряды Самарской области участвуют в XIII Слете "Путешествие в сердце Пармы"

С 26 по 29 октября, в год 300-летия Перми, столица Пермского края торжественно принимает XIII Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В этом году мероприятие собрало более 700 участников из 14 регионов ПФО.

Слет студотрядов - это комплекс мероприятий, подводящий итоги работы округа в течение года. Ежегодно активисты Российских студенческих отрядов (РСО) являются участниками и организаторами трудовых проектов, добровольческих акций и образовательных событий межрегионального, окружного и всероссийского уровней.

От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам Слета обратился заместитель полпреда Олег Машковцев: "Студенческие отряды - одна из самых многочисленных общественных организаций нашей страны с уникальной историей и традициями, студотряды - это большая добрая семья, куда всегда хочется возвращаться, а также с теплотой вспоминать проведенное там время. Движение всегда подставляет плечо государству, благодаря студенческим отрядам решаются серьезные задачи, направленные на развитие экономического потенциала страны и подготовку новых специалистов, востребованных на рынке труда. Уверен, что благодаря опыту, полученному в студенческих отрядах, вы сможете найти свое призвание и реализоваться в профессии".

В Самарской области студенческое движение, история которого началась еще в 1956 году, не теряет своей актуальности, развивается, приобретает новые масштабы. Регион является одним из лидеров в ПФО по развитию студенческих отрядов. В Самарской области действует закон "О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области", в прошлом году в Самаре открылось региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". Предложение о создании штаба прозвучало на одной из встреч представителей студенческих отрядов с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и нашло поддержку.

Делегацию Самарской области на XIII Слете студенческих отрядов ПФО возглавила командир Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Анна Труханова.

Всего в региональной делегации 35 человек, среди которых ветераны студенческого отряда "Витязи". Основу команды представляют студенты Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики, Самарского государственного университета путей и сообщения, Самарского государственного технического университета, Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Самарского социально-педагогического университета, медицинского университета "Реавиз", Самарского колледжа железнодорожного транспорта и Безенчукского аграрного техникума. Ребята представят регион на студенческой спартакиаде Приволжского федерального округа.

Также на Слете состоялось совещание по развитию деятельности студенческих отрядов Приволжского федерального округа с участием руководителей реготделений РСО, в ходе которого подведены итоги работы за год и намечены планы на 2024 год, а также представлен проект Пермского реготделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" - "Будь в ТОПе" - и проанализирован опыт организации студенческих медицинских трудовых проектов на примере МСМО "Сердце Пармы".

В ходе совещания отмечено, что движение российских студенческих отрядов - сегодня одно из самых массовых в нашей стране и насчитывает более 200 тысяч участников в 81 регионе РФ. В ПФО реготделения российских студотрядов функционируют во всех 14 субъектах Федерации округа.

"Российские студенческие отряды - важный партнер в создании качественной системы профориентации и вовлечения молодежи в трудовую деятельность. Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам трудового воспитания, в этом направлении приняты серьезные меры, с этого учебного года указом президента оно введено в школах. Трудовое воспитание, безусловно, продолжается, как в профессиональных образовательных организациях, так и в высших учебных заведениях. Все вы являетесь частью одного из самых значимых для государства процесса", - сказал на совещании заместитель полномочного представителя Олег Машковцев.

В рамках окружного слета участники погрузятся в историю, культуру Перми и познакомятся с ее потенциалом для самореализации молодежи. Гостей ждут площадки, направленные на профессиональное развитие, конкурсы профессионального мастерства, творческие и спортивные события, обмен практиками и стратегические сессии. Впервые в рамках Слета пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты".