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Общество

Профессиональные и начинающие журналисты Самарской области могут принять участие в конкурсе российских СМИ "Совет Федерации — палата регионов"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 1 декабря 2023 года идет прием журналистских работ на конкурс "Совет Федерации — палата регионов". Конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в российских средствах массовой информации учрежден Советом федерации при поддержке общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" и проводится во второй раз.

Впервые инициатива о проведении конкурса прозвучала в 2022 году. В условиях жесткой информационной войны, развязанной Западом против России, сотрудники средств массовой информации оказались на информационной передовой, где каждый старался внести свой вклад в сплочение и консолидацию общества. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги прошлого года, выразила уверенность, что конкурс закладывает долгую и добрую традицию плодотворной совместной работы: "Ведь нас объединяет общая цель — благополучие и процветание России".

В первом конкурсе "Совет Федерации — палата регионов" приняли участие более 200 журналистов из 45 регионов страны. Победу одержали 12 человек. Среди них — представитель самарской школы журналистики Светлана Маковеева, руководитель фотослужбы "Комсомольская правда" в Самаре, которая стала лучшей в номинации "Год в жизни страны".

Работы на конкурс 2023 года принимаются по четырем номинациям:
— "В фокусе — Совет Федерации": материалы о парламентской деятельности Совета Федерации и работе сенаторов РФ. В этом году номинация приурочена к 30-летию верхней палаты парламента;
— "В центре внимания": номинация посвящена вопросам интеграции новых российских регионов в общественно-политическое и социально-экономическое пространство России;
— "Год в жизни страны": материалы, посвященные проведению в России Года педагога и наставника;
— "Журналистика. Новые лица": номинация призвана отразить значимые актуальные темы, рассказанные молодыми журналистами, учащимися школ журналистики, студентами профильных факультетов вузов. Возраст участников номинации от 15 до 25 лет. Победители смогут пройти стажировку в ведущих федеральных СМИ.

"В конкурсе вновь четыре номинации. Категорию "В центре внимания" в этом году целиком посвятим интеграции наших новых регионов. Понятно, что именно там сейчас одна из своеобразных "точек сборки" новой России, в которой, как в призме, особо ярко и отчетливо преломляются все актуальные, реальные вопросы нашей повестки", — отметила Валентина Матвиенко, рассказывая про второй конкурс "Совет Федерации — палата регионов".

Подробная информация о конкурсе, положение и форма заявки — на официальном сайте Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Награждение победителей состоится в январе 2024 года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской печати.

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