Туман и сырость: в самарском ГИБДД напомнили, как передвигаться на авто в условиях ограниченной видимости

В среду утром, 1 ноября, в Самаре установился туман и ограниченная видимость. Во избежание ДТП в условиях тумана Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.
"Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота, - отмечается в сообщении. - Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....