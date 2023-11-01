Туман и сырость: в самарском ГИБДД напомнили, как передвигаться на авто в условиях ограниченной видимости

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В среду утром, 1 ноября, в Самаре установился туман и ограниченная видимость. Во избежание ДТП в условиях тумана Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.