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Общество

Туман и сырость: в самарском ГИБДД напомнили, как передвигаться на авто в условиях ограниченной видимости

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду утром, 1 ноября, в Самаре установился туман и ограниченная видимость. Во избежание ДТП в условиях тумана Госавтоинспекция рекомендует как водителям, так и пешеходам, проявлять повышенное внимание и меры безопасности на дороге.

"Автомобилистам необходимо следить за соблюдением скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Также, важно проверить исправность световых приборов. При обгоне и перестроении обязательно включать указатели поворота, - отмечается в сообщении. - Пешеходам стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, особенно в темное время суток и в условиях тумана, в этой связи настоятельно рекомендуем использовать на одежде световозвращающие элементы".

Гид потребителя

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