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Новикомбанк выдал первые кредиты с "зонтичными" поручительствами Корпорации МСП

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк выдал первые кредиты с применением механизма "зонтичных" поручительств Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Меры поддержки для МСП реализованы в рамках соглашения о сотрудничестве, которое опорный банк Госкорпорации Ростех и ведомство подписали на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Кредиты с использованием механизма "зонтичного" поручительства дают возможность предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, исполнение контрактов и рефинансирование ранее взятых кредитов.

Размер поручительства — до 15 млн рублей. Срок каждого обеспечиваемого кредита — до 5 лет. Мера поддержки Корпорации МСП предоставляется вместе с кредитом по принципу "единого окна". Отличительная особенность программы в том, что эта операция бесплатна для предпринимателей. Расходы по оплате комиссии берет на себя Новикомбанк. Со стороны клиента не требуется дополнительных оплат и документов, достаточно только подать заявку на кредит.

"Поддержка малых и средних предприятий — один из стратегических векторов развития Новикомбанка. Мы постоянно совершенствуем собственную линейку продуктов и участвуем в реализации ключевых механизмов господдержки сегмента МСП. Использование механизма "зонтичных" поручительств — это самый быстрый и простой способ получить кредит, если у субъекта МСП не хватает залога. Участие Новикомбанка в этой программе повысит доступность финансирования для малого и среднего бизнеса", — подчеркнул вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса, Новикомбанка Денис Есипенок.

"Зонтичные" поручительства разработаны по поручению Президента РФ в 2021 году как дополнительная мера поддержки бизнеса и пользуются большой популярностью у предпринимателей.

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