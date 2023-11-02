В Самаре выберут лучшего электромонтера "Т Плюс"

В Самаре стартовал конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров ПАО "Т Плюс". В корпоративном финале участвуют специалисты из 12 филиалов энергокомпании. Самарский филиал представляет электромонтер ТЭЦ ВАЗа Михаил Мишушин.

В течение двух дней участникам предстоит преодолеть 6 этапов проверки знаний и умений. В частности, продемонстрировать знание нормативно-технической документации и требований по подготовке рабочих мест, умение контролировать состояние релейной защиты и ликвидировать нештатную ситуацию при эксплуатации электрооборудования. Кроме того, у соискателей звания "Лучшего по профессии" проверяются навыки по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

Все этапы конкурса проходят на базе Центральной отопительной котельной и Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК), который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании "Т Плюс". Для проведения одного из практических этапов комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-70 предоставила компания "Электрощит Самара".

"Благодаря подобным мероприятиям мы можем проверить умения и навыки оперативного персонала станций, даем возможность специалистам из разных регионов обменяться опытом. Учитывая, что одной из важнейших характеристик профессионала от энергетики является умение управлять своими эмоциями, мы ежегодно вносим изменения в программу соревнований. Например, стали использовать шумовое сопровождение этапа оказания первой помощи, активно приглашаем статистов на роли "потерпевших", а также нововведением последних лет стал этап проверки когнитивных навыков и управления эмоциями", — отметил главный судья соревнований — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.