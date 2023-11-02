16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В мэрии Самары рассказали, почему в этом году будут организованы три снежных полигона вместо четырех На самарской набережной начались работы по подготовке ледового катка В Самаре определился подрядчик, который будет вывозить снег на полигоны Коммунальщики предупредили об отключении воды на ряде улиц Самары Грязные скамьи и сломанные деревья: аллея на ул. Ташкентской спустя шесть лет после реконструкции

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре выберут лучшего электромонтера "Т Плюс"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартовал конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров ПАО "Т Плюс". В корпоративном финале участвуют специалисты из 12 филиалов энергокомпании. Самарский филиал представляет электромонтер ТЭЦ ВАЗа Михаил Мишушин.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В течение двух дней участникам предстоит преодолеть 6 этапов проверки знаний и умений. В частности, продемонстрировать знание нормативно-технической документации и требований по подготовке рабочих мест, умение контролировать состояние релейной защиты и ликвидировать нештатную ситуацию при эксплуатации электрооборудования. Кроме того, у соискателей звания "Лучшего по профессии" проверяются навыки по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

Все этапы конкурса проходят на базе Центральной отопительной котельной и Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК), который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании "Т Плюс". Для проведения одного из практических этапов комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-70 предоставила компания "Электрощит Самара".

"Благодаря подобным мероприятиям мы можем проверить умения и навыки оперативного персонала станций, даем возможность специалистам из разных регионов обменяться опытом. Учитывая, что одной из важнейших характеристик профессионала от энергетики является умение управлять своими эмоциями, мы ежегодно вносим изменения в программу соревнований. Например, стали использовать шумовое сопровождение этапа оказания первой помощи, активно приглашаем статистов на роли "потерпевших", а также нововведением последних лет стал этап проверки когнитивных навыков и управления эмоциями", — отметил главный судья соревнований — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3