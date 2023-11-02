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Власть и политика

Темпы модернизации дорожной инфраструктуры Самарской области отметили на федеральном уровне

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, в 84 субъектах страны завершается активная фаза дорожных работ. На объектах уложено более 135,5 млн кв. м покрытия из запланированных 147,9 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"В регионах страны продолжается реализация одного из самых узнаваемых среди россиян нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Строители набрали хороший темп работ и на сегодняшний день уложили 91,6% верхних слоев асфальтобетона — это свыше 135,5 млн кв. м. Кроме этого, введены в эксплуатацию более 3,4 тыс. объектов. Благодаря проделанной работе еще больше километров дорог в стране будут отвечать современным требованиям к безопасности и качеству покрытия, а жителям будет комфортнее передвигаться на личном или общественном транспорте", — отметил Марат Хуснуллин.

Работа Самарской области по модернизации дорожно–транспортной сети и реализации дорожного нацпроекта вновь отмечена на уровне Правительства РФ.

В Самарской области полностью завершены работы по укладке асфальтобетона. В 2023 г. в регионе в план работ вошли 117 объектов общей протяженностью свыше 385 км. Ремонт улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти завершен досрочно еще в августе 2023 года. В столице региона к нормативу привели 47 участков общей протяженностью 44,7 км, в Тольятти — 10 длиной 18,5 км.

На региональной сети дорог помимо ремонта дорожного полотна проведен капитальный ремонт четырех участков, в рамках которого построены новые тротуары и установлены опоры освещения в черте шесть населенных пунктов Самарской области — с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, с. Красноармейское Красноармейского района, населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной Исаклинского района, пос. Воскресенка Волжского района.

Благодаря капитальному ремонту региональной автомобильной дороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка протяженностью 5 км в с. Красноармейское построено 6,4 км тротуаров и установлено 160 опор улично-дорожного освещения. Также в рамках нацпроекта в 2023 г. отремонтировано 22 моста протяженностью 1,6 тыс. погонных метров. Один из объектов — мост через реку Чапаевка, расположенный в с. Сухая Вязовка Волжского района.

В текущем году были приведены в порядок трассы Урал — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка в Красноярском районе и Самара — Бугуруслан в Волжском районе. Ремонт продолжается на региональных трассах, 22 мостах и путепроводах.

Модернизация дорожной сети ведется в регионе рекордными темпами. Всего за пять лет было построено и отремонтировано 3215 км дорог. Таких объемов дорожного строительства не было никогда, и этот темп важно поддерживать, подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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