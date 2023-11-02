Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и "Открытие" в регионе

Вице-президент Максим Папков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области. Он будет отвечать за их дальнейшую интеграцию, рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, а также развитие сети и увеличение клиентской базы.

Объединение банков ВТБ и "Открытие" произойдет в 2024 году — к этому моменту все клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ. В настоящее время идет миграция корпоративных клиентов, одновременно с которой также стартовала поэтапная синхронизация розничных продуктов и сервисов. Клиентам двух банков уже доступна единая банкоматная сеть ВТБ, "Открытия" и РНКБ.

"ВТБ в Самарской области является одним из ключевых участников финансового рынка региона. Здесь мы активно взаимодействуем с региональным правительством в части реализации социально значимых проектов, таких как льготная ипотечная программа для сотрудников бюджетной сферы и здравоохранения, а также "Карта жителя", где банк выступает крупнейшим эмитентом. В следующем году под единым брендом планируем развивать еще одно важное направление — работу с клиентами с разным уровнем дохода, в том числе в небольших городах и населенных пунктах. За счет объединения клиенты смогут беспрепятственно пользоваться сетью отделений и инфраструктурой обоих банков, а также более качественной продуктовой линейкой и финансовыми решениями", — прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

"ВТБ обслуживает в Самарской области более 480 тыс. розничных клиентов и более 20 тыс. юрлиц и предпринимателей. Ключевым направлением работы с населением остается адресная социальная поддержка, развитие услуг для регулярных финансовых операций, цифрового и семейного банкинга. Для клиентов корпоративного сегмента региона в рамках льготного финансирования банк нацелен на оказание полной профессиональной экспертизы, а также предоставление выгодных условий размещения средств и гарантийных обязательств. Сегодня при участии ВТБ в регионе реализуются проекты в энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, аграрной, пищевой и других отраслях промышленности. Банк активно наращивает долю на рынке кредитования строительного рынка. ВТБ продолжит расширять свое присутствие в Самарской области, в том числе за счет объединения с "Открытием". Мы уже реализуем миграцию клиентов, которым вскоре станут доступны все продукты ВТБ", — отметил Максим Папков.

Для среднего и малого бизнеса доступна новая цифровая Бизнес Платформа ВТБ, которая объединила более 80 лучших продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов как "Открытия", так и ВТБ уже начала работать на платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года. Бизнес Платформа ВТБ доступна и новым пользователям после открытия счета в ВТБ.

Максим Папков окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и программу MBA в Московском государственном университете им. Ломоносова. В банковском секторе работает более 20 лет. В группу ВТБ пришел в 2012 г., возглавив тольяттинское подразделение банка ВТБ24. С начала 2019 г. назначен управляющим объединенного бизнеса ВТБ в Самарской области.

Сеть отделений ВТБ в Самарской области представлена 32 точками продаж, которые обслуживают более 500 тыс. клиентов. По итогам первого полугодия 2023 г. совокупный кредитный портфель регионального подразделения достиг 202,8 млрд руб. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 192 млрд руб.

У "Открытия" в Самарской области действует 5 отделений. Активная розничная клиентская база превышает 48 тыс. человек, более 40% которых обслуживается в рамках зарплатного проекта. Совокупный кредитный портфель банка по итогам полугодия составил 12,7 млрд руб., портфель привлеченных средств достиг 18 млрд руб.