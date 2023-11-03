В СГСПУ прошла открытая лекция "Военная столица СССР"

В Самарском государственном социально-педагогическом университете прошла открытая лекция доктора исторических наук, профессора СГСПУ Александра Ивановича Репинецкого на тему: "Военная столица СССР". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Разговоры о важном".

"Куйбышев в годы Великой Отечественной войны становится столицей. К нам переезжает практически вся политическая элита, посольства, семьи И. В. Сталина и Д. И. Ульянова, а также военачальников, прибывают известные деятели культуры, редакции газет, — отмечает профессор Репинецкий. — На Волгу эвакуировали крупные оборонные предприятия, перевезли посольства. И проведение Парада в нашем городе было запланировано вполне ожидаемо".

Подготовка Парада была поручена Клементу Ефремовичу Ворошилову. Провести его было необходимо на высшем уровне. Имелись сомнения состоится или нет торжественное шествие в Москве, враг был на подступах и производил авианалеты, поэтому делали все для того, чтобы вести трансляцию на весь Союз из Запасной столицы.

"В ноябре 1941 года немцы стояли у подступов к Москве. Среди наших союзников велись разговоры о том, что помогать не стоит, так как СССР не сможет устоять перед натиском гитлеровской армии. Ввязаться в войну на стороне фашистской Германии в были готовы Япония и Турция. И в этот самый период в трех городах государства (Москва, Самара, Воронеж) проходят масштабные военные парады. Это произвело огромной впечатление и на союзников, и на противников", — рассказывает Александр Иванович Репинецкий.

В историю вмешалась погода. В день проведения Парада в Москве шел снегопад, немецкие самолеты не смогли подняться и совершить налеты. 7 ноября 1941 г. чеканным шагом по Красной площади прошли военные расчеты. Но шествие в Куйбышеве не уступало по масштабам. Именно в Запасной столице прошел единственный за годы Великой Отечественной войны авиационный парад.

"Это событие во многом изменило отношение и друзей, и врагов к нашему государству. Всем стало понятно, что великий народ так просто не сломить. В современной мире многие хотели бы переписать историю. Но наша задача сохранить память о героях, которые в далеком 41-м после Парада в Куйбышеве отравились на фронт, стояли насмерть под Москвой и отразили натиск фашистов, — подчеркнула и. о. ректора СГСПУ Светлана Юрьевна Бакулина. — У нас в Самарском Педагогическом в преддверии памятной даты проводится целый ряд мероприятий. Кроме того, наш университет стал региональным оператором Всероссийской акции "Наши семейные книги памяти". Только все вместе мы сможем сохранить историю нашей великой страны".

Участникам Всероссийской акции "Наши семейные книги памяти" предлагается изучить семейные архивы, побеседовать с родителями, дедушками и бабушками для уточнения фактов участия родственников в Великой Отечественной войне, а также провести поиск дополнительной информации на общедоступных электронных ресурсах. Получить более подробную информацию можно на сайте.